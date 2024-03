Wielka ewakuacja na zachodzie Rosji?! "Konieczne wywiezienie całej ludności"

Zbuntowane przeciwko Putinowi oddziały Rosjan nacierają na Rosję od strony Ukrainy. Chcą obalić reżim. Apelują do władz o ewakuację całego obwodu!

Sytuacja na przygranicznych terenach zachodniej Rosji jest coraz bardziej gorąca. Trwają codzienne ostrzały Biełgorodu, a zbuntowani Rosjanie walczący w kilku oddziałach przeciwko Putinowi ogłosili zajęcie kolejnych terenów. Władze Rosji twierdzą, że odparto atak przeciwników Putina na granicę, ale przyznają, że w Biełgorodzie dochodzi do ostrzałów - m.in. po wyborach prezydenckich władze miejskie podziękowały członkom komisji wyborczej za wytrwanie na stanowiskach mimo zagrożenia. We wtorek, 19 marca niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit' podał, że zginęło już 16 osób, a 98 zostało rannych. Teraz rosyjskie bataliony zbuntowane przeciwko Putinowi ogłosiły, że konieczna jest całkowita ewakuacja ludności cywilnej z tej części Rosji. „Ruch wyzwoleńczy wzywa kierownictwo obwodu biełgorodzkiego, a szczególnie gubernatora Wiaczesława Gładkowa, by przestało ukrywać się za ludnością cywilną i natychmiast ewakuowało ludzi z całego terytorium obwodu biełgorodzkiego. Gładkow! Pomyśl o własnym narodzie! Będziesz odpowiedzialny za nowe ofiary, jeśli w najbliższym czasie nie dojdzie do całkowitej ewakuacji. Chrońcie życie ludzi” – oświadczyli buntownicy.

Legion Wolności Rosji (FRL), Batalion Syberyjski (SB) i Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK) walczą z siłami Putina w obwodach kurskim i biełgorodzkim

Trzy grupy rosyjskich przeciwników Władimira 12 marca natarły na Federację Rosyjską od strony Ukrainy. Legion Wolności Rosji (FRL), Batalion Syberyjski (SB) i Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK) podały poprzez media społecznościowe, że przekroczyły granicę Federacji Rosyjskiej od strony Ukrainy i zaczynają zbrojne powstanie przeciwko reżimowi. Według ich relacji na terenie odwodów kurskiego i biełgorodzkiego w Rosji toczyły się ciężkie walki, a wojska Putina uciekały. Buntownicy deklarowali, że chcą obalić reżim Putina. Powiadomiono o zdobyciu przygranicznej wsi, rebelianci publikowali filmy, na których widać było ich działania. Ministerstwo Obrony Rosji podało 13 marca, że siły zbrojne i służby bezpieczeństwa zabiły 234 bojowników. Kreml oskarżył o atak "reżim kijowski" i "ukraińskie formacje terrorystyczne".

Sonda Czy wkrótce skończą się rządy Putina w Rosji? Tak, będzie lub już jest skończony w Rosji Nie, bunt nie wpłynie na jego władzę

Belgorod region governor announced an evacuation of a large number of villages from Russian Belgorod region. https://t.co/N1D9GI9guG pic.twitter.com/0KI4dee8um— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2024

‘Everyone Who Can Leave - Leave En Masse’ - Residents Fear Fierce Fighting in Belgorod RegionIn an intercepted call, #Belgorod residents were heard to discuss evacuation due to battles and allege additional mobilization measures being put in place.https://t.co/ic4uKHmcpK— KyivPost (@KyivPost) March 18, 2024

