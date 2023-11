Wielka ucieczka żółwia! Nie zgadniesz, ile kilometrów zrobił w trzy lata

Zbuntowany żółw uciekł z domu! Odnalazł się ponad trzy lata później, gdy przechodził przez ulicę. Ile kilometrów przeszedł? Szeryf ujawnia prawdę

Tego dnia patrol policjantów z miasta Interlachem w hrabstwie Putnam na Florydzie zakończył się nietypowo. Funkcjonariusze zauważyli, że ktoś próbuje przejść przez ruchliwą ulicę w nie dość ostrożny sposób i tym kimś jest... 27-killogramowy żółw pustynny. Stworzenie zostało złapane przez funkcjonariuszy i trafiło do ośrodka organizacji Florida’s Wildest Animal Rescue. Wszystko wskazywało na to, że żółw był czyimś zwierzęciem domowym i czmychnął z terrarium. Szeryf opublikował w mediach społecznościowych wpis na temat stworzenia, a to pozwoliło ustalić jego tożsamość. Okazało się, że żółw pustynny uciekł z domu... 3,5 roku temu. Zdołał przetrwać na wolności podczas swojej zaledwie 8-kilometrowej wędrówki. Z punktu widzenia żółwia było to zapewne coś na miarę przejścia przez Himalaje...

"Stan żółwia nie jest zbyt dobry po spędzeniu mroźnych zim bez ogrzewania, ale wszystko będzie dobrze"

Florida’s Wildest Animal Rescue tak pisze na Facebooku o żółwiej przygodzie: "Naprawdę niewiarygodna historia, która pokazuje, że nigdy nie należy tracić nadziei! Wczoraj biuro szeryfa hrabstwa Putnam przywiozło nam żółwia pustynnego znalezionego w mieście. Po tym, jak post został udostępniony setki razy, jeden z naszych obserwujących przesłał nam post z kwietnia 2020 r. przedstawiający podobnego żółwia pustynnego, który zaginął w tym samym obszarze! Udało mi się porównać zdjęcia, które zrobiłem, z oryginalnym postem i okazuje się, że to był ten sam żółw! Zaginął 3,5 roku temu i został znaleziony 5 mil [8 km] od miejsca, gdzie uciekł. Stan żółwia nie jest zbyt dobry po spędzeniu mroźnych zim bez ogrzewania, ale wszystko będzie dobrze, zaleciliśmy wizytę u weterynarza. Cóż za szczęśliwe zakończenie! Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy pomóc żółwiowi ponownie połączyć się z jego rodziną!"

In 2020, a 60-pound sulcata tortoise named Ty escaped from her home in Putnam County, Florida, leaving her owners distraught. After more than three years, on October 21, 2023, Ty was found attempting to cross a busy road. Police officers took her to Florida’s Wildest Animal… pic.twitter.com/bV8v7t4pCL— Course of History (@courseofhistory) October 31, 2023

