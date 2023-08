Wielka wojna w klanie Kardashianów! Kylie rzuciła wyzwanie Kim

Irina Shayk zapomniała stanika. Tak spędza czas z byłym. Co na to jej nowy chłopak?

Kylie Jenner będzie rywalizować z Kim Kardashian. Młodsza z sióstr zaczyna karierę w branży modowej

Klan Kardashianów to dowód na to, że w naszych czasach można zarobić miliardy dolarów będąc osobą znaną tylko z tego, że jest znana. 21 lat temu "wyciekła" seks taśma Kim Kardashian, co uczyniło ówczesną koleżankę Paris Hilton celebrytką. Ogromna pupa stała się znakiem rozpoznawczym amerykańskiej gwiazdki. Kim nie zasypiała gruszek w popiele i zrobiła użytek ze swoich pięciu minut sławy. Zarówno ona, jak i cała jej rodzina zostali celebrytami i odtąd zarabiali już na promowanych przez siebie markach i zakładanych firmach. Kylie Jenner zarobiła na swoich kosmetykach ponad miliard dolarów, Kim Kardashian i jej firma SKIMS są teraz warte 4 miliardy. Nic dziwnego, że między bajecznie bogatymi siostrami przyrodnimi w końcu rozpętała się wojna o miliardy i sławę! Jak pisze "New York Post", Kylie postanowiła wkroczyć do branży ubraniowej i rzucić wyzwanie starszej krewniaczce. Podpisała kontrakt z Jensem i Emmą Grede, małżeńskim zespołem modowym stojącym zarówno za marką SKIMS, jak i za Good American, marką firmowaną przez trzecią z sióstr, Khloe Kardashian. „Każda z dziewcząt ma swoją własną wizję. Inspirują się nawzajem. Wszystkie są tak różne i niezależne, ale dają sobie nawzajem mnóstwo rad. Kylie zawsze interesowała się modą i ma swoją wyraźną wizję" - zdradza NYP źródło zbliżone do branży modowej.

Kim jest Kylie Jenner? Kariera, zarobki, życie prywatne

Kylie Jenner to najmłodsza córką mistrza olimpijskiego w dziesięcioboju Bruce’a Jennera (dziś po zmianie płci nazywa się Caitlyn Jenner) i Kris Jenner. Ma mnóstwo rodzeństwa, zwłaszcza przyrodniego. Do sióstr Kylie należą m.in. najdroższa modelka świata Kendall Jenner oraz Kim Kardashian, która swoją sekstaśmą dała początek imperium Kardashianów. Kylie Jenner zaczynała w reality show o Kardashianach w 2007 roku. Od 2016 roku rozwija swoją firmę kosmetyczną. Z raperem Travisem Scottem, z którym raz się rozstaje, a raz schodzie, ma córkę Stormi (5 l.) i syna Aire Webstera (1 rok).

Kylie Jenner is planning to launch a 'quiet luxury' brand with Jens and Emma Grede, the fashion team behind Kim Kardashian’s 'Skims' and Khloé Kardashian’s 'Good American,' Page Six reports. pic.twitter.com/7eOxLsiFVT— Pop Crave (@PopCrave) August 27, 2023