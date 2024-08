Wielkie zmiany w wyglądzie Salmy Hayek! Gwiazda nie kryła niczego

"Biały Dom naciskał, by cenzurować wpisy o pandemii". Mark Zuckerberg wyznaje

Choć lata lecą, Salma Hayek (57 l.) nadal jest jedną z najbardziej ponętnych aktorek na świecie. Do meksykańskiej gwiazdy filmowej wzdychają kolejne pokolenia mężczyzn, a ona dobrze wie, jak podgrzać wokół siebie atmosferę. Teraz aktorka znów zwróciła na siebie uwagę, ale w nieco inny sposób, niż dotychczas. Gwiazda pokazała na swoim koncie na Instagramie coś, czego jeszcze nigdy nie pokazała! Gwiazda najpierw przyciągnęła uwagę swoich obserwatorów tradycyjną fotką w bikini na jachcie. Ale drugie zdjęcie pokazuje, że jednak coś się zmieniło w wyglądzie gwiazdy "Domu Gucci" i "Fridy". Salma zdecydowała się już dłużej nie ukrywać... siwych włosów. "Żółte bikini + białe włosy = perfekcyjna kombinacja" - podpisała zdjęcia. Fani rozpływają się w zachwytach! "Salmo Hayek, sławna aktorko, która zrobiła to, co niewiele kobiet może osiągnąć tak jak ty. Kogo obchodzą siwe włosy i twoje szalejące hormony!!" - napisała jedna z wielbicielek talentu Salmy.

Kim jest Salma Hayek? Kariera, główne role, mąż i córka

Salma Hayek najpierw zdobyła sławę w rodzinnym Meksyku. Zapewniła jej to rola Teresy w telenoweli "Teresa" z 1990 roku. Grała też wówczas w teatrze. Rok później wyjechała do Hollywood, gdzie zapisała się do szkoły aktorskiej. Stała się znana po tym, jak w 1995 roku zagrała Carolinę w filmie "Desperado" z Antonio Banderasem. Największą sławę przyniosła jej tytułowa rola w filmie o Fridzie Kahlo, widzieliśmy ją także w "Bardzo dzikim zachodzie", drugiej części "Desperado" i w "Domu Gucci". Od 2007 roku jest żoną miliardera Francois-Henri Pinaulta, mają 16-letnią córkę Valentinę.

