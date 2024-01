Wojna modelek o sławnego aktora! Gigi Hadid wygryzła Irinę

Blondynka Gigi Hadid i brunetka Irina Shayk zwarły się w boju o serce Bradleya Coopera. Gigi wysuwa się na prowadzenie

Trudno połapać się w uczuciowych zawiłościach wielkich gwiazd! Aktorzy i modelki schodzą się i rozchodzą. Zapewne nawet oni sami niekiedy nie pamiętają, z kim aktualnie chodzą na randki. Szczególnie zawiła jest sytuacja w miłosnym trójkącie, jaki utworzyli w ostatnich miesiącach Gigi Hadid, Bradley Cooper i Irina Shayk. Blondynka Gigi i brunetka Irina zwarły się w boju o serce Bradleya Coopera. Aktualnie prowadzi Gigi. Aktor nie ukrywa już uczucia, które połączyło go z piękną modelką. Para nie zamierzała uciekać przed paparazzi, którzy przyłapali ją na ulicach Londynu. Ubrani w najmodniejsze fatałaszki Bradley Cooper i Gigi Hadid trzymali się za ręce i gruchali jak dwa gołąbki. Bradley Cooper słusznie postąpił? A może powinien był wybrać Irinę? Obejrzyj zdjęcia obu modelek i głosuj w naszej sondzie!

Gigi Hadid od dawna miała chrapkę na Bradleya Coopera?! Ale nie traktuje go poważnie. Irina wróci do gry?

A jeszcze niedawno plotkowano, że stara miłość nie rdzewieje... Irina Shayk była widziana na wakacjach z Cooperem, a na wyjeździe tym chętnie opalała się topless, wyraźnie nie kryjąc przed byłym ukochanym swoich wdzięków. Wielu miało nadzieję, że para się zejdzie, zwłaszcza, że mają razem kilkuletnią córkę. Potem plotkowano o tym, że namieszał Leonardo DiCaprio, podrywając skutecznie Irinę. Co będzie teraz? Czy miłość Coopera do Gigi przetrwa? "Ona od jakiegoś czasu była zakochana w [Cooperze]" - powiedziało tajemnicze źródło magazynowi People, dodając jednak, iż modelka lekko traktuje ten romans. A to stwarza pole do działania dla nieugiętej Iriny!

Sonda Kogo powinien wybrać Bradley Cooper? Gigi Irinę

Gigi Hadid and Bradley Cooper hold hands in first PDA photos as romance heats up in London https://t.co/GGS02uLYud pic.twitter.com/D7O9ruIC94— New York Post (@nypost) January 25, 2024

Quiz. Jak dobrze znasz gwiazdę BARBIE? Test dla największych fanów Margot Robbie Pytanie 1 z 10 W jakim kraju urodziła się Margot Robbie? w Australii w Kanadzie w Walii Dalej