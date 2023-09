Pokazała DiCaprio, co stracił! Gigi Hadid jest gorąca jak nigdy dotąd

Gigi Hadid pręży półnagie ciało na plaży. Leonardo DiCaprio może już tylko gorzko łkać na to wspomnienie!

O tej dziewczynie plotkowano, że naprawdę zdołała usidlić Leonardo DiCaprio. Gigi Hadid (28 l.), jakieś piętnaście modelek temu łączona z gwiazdorem "Titanica", została nawet zaproszona na kolację z rodzicami aktora, a takiego zaszczytu nie dostępuje przecież nawet jedna na sto kochanek DiCaprio. Gigi Hadid wyjątkowo spodobała się aktorowi. Wielu uważało, że to początek wielkich zmian w jego życiu. Ale szybko okazało się, że on woli jednak życie niepoprawnego playboya. Gigi pokazała mu teraz, co stracił! Modelka sfotografowała się w skąpym bikini na rajskiej plaży i wrzuciła zdjęcie na Instagrama. Jak Leo mógł porzucić taką piękność?! Na pewno teraz gorzko żałuje, że pozwolił odejść boskiej Gigi.

Leonardo DiCaprio i Gigi Hadid. Kiedy byli parą?

Leonardo DiCaprio i Gigi Hadid niedawno kilka razy schodzili się i rozchodzili. Po miesięcznej przerwie w randkowaniu, spędzili ze sobą noc po rozdaniu Oscarów 2023. Pojawili się na imprezie zorganizowanej przez Beyoncé i Jaya-Z w Chateau Marmot. Poprzednio jedli w tej samej restauracji w Mediolanie i bawili się na pewnej imprezie. Jednocześnie aktor był widywany z innymi pięknościami, takimi jak Eden Polani (19 l.) czy Victoria Lamas (23 l.), a nawet Maya Jama (28 l.) i Irina Shayk (38 l.), a potem mówiło się, że spotyka się z dwiema dziewczynami naraz, właśnie Mayą Jamą i modelką Neelam Gil (28 l.) z Indii. Oficjalna dziewczyną DiCaprio była potem Vittoria Ceretti (25 l.), ale i teraz gwiazdor jest regularnie widywany z innymi.

Sonda Lubisz się opalać? TAK NIE

Quiz. Co fajnego miała Baśka? Co w Brooklynie robiła Natalia? Jak dobrze pamiętasz kobiety z polskich piosenek? Pytanie 1 z 10 Co fajnego miała tytułowa Baśka w przeboju Wilków? biust styl oczy Dalej