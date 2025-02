Wojna na Ukrainie skończy się w tym roku? Generał jest pewien

Generał Keith Kellogg w "Fox News": wynegocjowanie zawieszenia broni na Ukrainie zajmie "miesiące, ale nie lata"

Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? A jeśli faktycznie uda się wynegocjować pokój, to jak długo on potrwa? Odkąd Donald Trump został nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, niemal każdego dnia zapewnia, że wkrótce spotka się z Władimirem Putinem i rozlew krwi zostanie zakończony. Ale póki co nic takiego się nie wydarzyło. Kiedy koniec wojny? Teraz wypowiedział się na ten temat specjalny wysłannik prezydenta Trumpa ds. Ukrainy i Rosji. Emerytowany generał Keith Kellogg uważa, że wynegocjowanie pokoju z Władimirem Putinem zajmie co prawda nie dni, nie tygodnie, ale całe miesiące, jednak zdaniem wojskowego nie będą to przynajmniej całe lata. Co dokładnie powiedział? Generał Kellogg w rozmowie z Fox News stwierdził, że wynegocjowanie zawieszenia broni zajmie "miesiące, ale nie lata", bo Biały Dom ma "solidny plan" pozwalający na dogadanie się.

"Damy im zachęty, ale też punkty nacisku, by dać prezydentowi karty przetargowe, by sfinalizować to"

"To są te rzeczy, na które patrzymy, o których mówimy: jak wywierać presję nie tylko na Rosjan - i jakie stosować zachęty - ale też na Ukraińców. Damy im zachęty, ale też punkty nacisku, by dać prezydentowi karty przetargowe, by sfinalizować to" - powiedział specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych mówił niedawno w podobnym tonie: "Będziemy rozmawiać. Cóż, już rozmawiamy i myślę, że może zrobimy coś, co będzie znaczące. Chcemy zakończyć tę wojnę". Jak dodał, tak naprawdę rozmowy wbrew pozorom już się zaczęły, a choć nie sprecyzował, kto dokładnie z członków jego administracji kontaktował się z Rosjanami, podkreślał, że „już rozmawiają”. Dziennikarze w Gabinecie Owalnym zapytał Trumpa, czy już rozmawiał bezpośrednio z Putinem, na co prezydent odpowiedział wymijająco: „Nie chcę tego mówić”.

Keith Kellogg, Trump’s special envoy for Ukraine and Russia, says that it would take “months” for the war in Ukraine to end.What happened to Trump’s promise to end the war “in 24 hours”? pic.twitter.com/tiOSxbrXKO— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 1, 2025

