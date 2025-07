Wojna na Ukrainie wcale nie zaczęła się w 2022 roku? Jest wyrok

Atlantic Council dla PAP: Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wzmocni narrację, zgodnie z którą inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się w 2014 roku

Wojna na Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, kiedy nad ranem rakiety spadły na Kijów, a czołgi rosyjskie zaczęły wjeżdżać na teren kraju. Ale tak naprawdę konflikt trwał przecież od 2014 roku. Władimir Putin zaanektował wtedy Krym, a do Donbasu zaczęły zjeżdżać tajemnicze "zielone ludziki". To wtedy zaczęło się mówić o "wojnie hybrydowej", wojnie bez wypowiedzenia jej. Choć w zasadzie wiemy, że wszystko zaczęło się jedenaście lat temu, a nie cztery, to nie zawsze nazywa się wojną cały ten czas, zazwyczaj tylko to, co działo się od 2022 roku. Teraz może się to zmienić, a wszystko przez wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - powiedziała w rozmowie z PAP Gissou Nia z think tanku Atlantic Council. Jej zdaniem sprawa ma nie tylko wymiar symboliczny, ale może zyskać ten praktyczny w dalszych orzeczeniach sądowych związanych z konfliktem.

ETPCz powiązał łamanie praw człowieka również z zestrzeleniem w 2014 roku malezyjskiego boeinga nad Donbasem

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł 9 lipca, że Rosja dopuściła się łamania praw człowieka na Ukrainie podczas rozpoczętego w 2014 r. konfliktu w Donbasie, a nie tylko podczas pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę rozpoczętej w 2022 roku. To nie wszystko. ETPCz powiązał łamanie praw człowieka również z zestrzeleniem w 2014 roku przez prorosyjskich separatystów malezyjskiego boeinga nad Donbasem. Zginęło wówczas 298 osób, w tym Polka. Orzeczenie Wielkiej Izby ETPCz to pierwszy wiążący wyrok obejmujący cały okres konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą, począwszy od 2014 roku po dzień dzisiejszy. "Orzeczenie jasno stwierdza, że inwazja nie rozpoczęła się w 2022 roku, lecz w 2014 roku, a Rosja od dawna planowała realizację swoich celów terytorialnych i aktów agresji” – skomentowała prawniczka związana z think tankiem.

Sonda Czy wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku? Tak Nie Nie mam zdania

BREAKING:The European Court of Human Rights found Russia guilty of the crash of the Malaysian Boeing in 2014In its first ruling, the ECHR found that Russia had violated international law during the war against Ukraine, and in its second ruling, it found Russia responsible for… pic.twitter.com/b3IjQo0JEK— Visegrád 24 (@visegrad24) July 9, 2025

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie