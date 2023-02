Wojna o najdroższą modelkę świata! Wszyscy mówią o tej części jej ciała

Mocne słowa o Rosji Putina. "Zachód musi się na to przygotowywać"

Kendall Jenner pokazała dziwne zdjęcie. Coś się dzieje z ręką celebrytki? Awantura o kończynę najdroższej modelki świata

Kendall Jenner (28 l.) jest obecnie najlepiej zarabiającą modelką na świecie. Jej roczne dochody szacowane są na 40 milionów dolarów! Jednym ze źródeł utrzymania jest dla amerykańskiej gwiazdy oczywiście Instagram, na którym reklamuje rozmaite produkty - ale także samą siebie. Niedawno z tego powodu wywiązała się wielka awantura. Zaczęło się niewinnie. Najdroższa modelka świata wrzuciła na swoje konto na Instagramie kilka zdjęć. Fani o sokolim wzroku na jednym z nich wypatrzyli coś niewiarygodnego. "Co się stało z jej ręką?!" - pytają zaniepokojeni obserwatorzy Kendall Jenner. Otóż na zdjęciu, na którym najdroższa modelka świata kuca w kostiumie kąpielowym, jej prawa ręka wygląda dość... kosmicznie. Jest wydłużona i dziwnie cienka. "Chyba przycięłaś sobie tę rękę drzwiami!" - pisze jedna z fanek w komentarzach. Inni dowcipkują o kosmitach... Jest reakcja Kendall!

Kendall Jenner przysięga, że nie retuszuje zdjęć. "Ona zawsze miała takie ręce!"

Kendall Jenner postanowiła w obliczu kończynowego dramatu wystosować do fanów specjalne oświadczenie na żywo. Zrobiła to przy pomocy swojej przyjaciółki Hailey Bieber, modelki i żony Justina Biebera. "Jesteśmy tutaj i przyglądamy się temu, jak naturalnie długie są jej ręce. Ona zawsze takie miała, a wy dopiero teraz to zobaczyliście!" - przekonuje ruszająca na odsiecz Hailey, a Kendall prezentuje kończynę, chcąc udowodnić, że naprawdę jest długa, a zdjęcia wcale nie były retuszowane.

Kendall Jenner has addressed the backlash she received after claims she photoshopped a recent bikini photo https://t.co/r3TXXbpKPz— Evening Standard (@EveningStandard) February 16, 2023

Kendall Jenner is responding to accusations that she photoshopped her bikini photo and accidentally created an elongated hand: https://t.co/xwaxd4CR0F— JustJared.com (@JustJared) February 16, 2023

