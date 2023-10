Wojna w Izraelu. Iran staje po stronie Palestyńczyków, USA potępiają atak

Taylor Swift pokona Donalda Trumpa?! Błagają gwiazdę, by to zrobiła

Iran staje po stronie Palestyńczyków. "Gratulujemy palestyńskim wojownikom; będziemy ich wspierać"

Hamas zaatakował Izrael. Nikt nie spodziewał się aż takiej eskalacji tego nigdy tak naprawdę nie zakończonego i nie rozwiązanego konfliktu. 7 października rano wybuchła kolejna krwawa wojna na świecie. Palestyńscy członkowie Hamasu zaatakowali Izrael tysiącami rakiet, przeniknęli też na jego terytorium. Co najmniej 40 osób zginęło, a 740 zostało rannych - podał portal Times of Israel. Strona palestyńska mówi o niemal dwustu zabitych po swojej stronie w wyniku odwetu oraz o ponad 1600 rannych. "Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy" - powiedział w pierwszym wystąpieniu premier Izraela Benjamin Netanjahu. Izraelska armia powołała pilnie rezerwistów. "Nasz wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał" - zapowiedział premier w oświadczeniu wideo. Siły Izraela ostrzeliwują Strefę Gazy, na razie potwierdzono śmierć sześciu osób. "Będziemy wiedzieć, jak ujarzmić terroryzm z olbrzymią siłą, a nikt odpowiedzialny za atak nie uniknie zemsty izraelskiej armii" - głosi oficjalny komunikat władz Izraela. Co na to światowi przywódcy?

USA: "Stany Zjednoczone jednoznacznie potępiają niesprowokowane ataki terrorystów Hamasu na izraelską ludność cywilną"

Iran stanął po stronie Palestyńczyków. "Gratulujemy palestyńskim wojownikom; będziemy ich wspierać, aż do momentu pełnego wyzwolenia Palestyny i Jerozolimy" - powiedział Rahim Safavi, doradca ajatollaha Alego Chameneiego cytowany przez agencję ISNA. Turcja, Arabia Saudyjska i Rosja wzywają do negocjacji i przerwania walk. Władze Kataru uznały, że to Izrael ponosi winę za konflikt. Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Ukraina jednoznacznie stanęły po stronie zaatakowanego Izraela. "Z niepokojem śledzimy wieści z Izraela. Jednoznacznie potępiamy ataki Hamasu. Należy natychmiast położyć kres tej straszliwej przemocy. Terroryzm i przemoc niczego nie rozwiązują" – oznajmił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. „Stanowczo stoimy po stronie rządu i narodu izraelskiego i składamy kondolencje z powodu ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków” – powiedziała Adrienne Watson, rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. „Stany Zjednoczone jednoznacznie potępiają niesprowokowane ataki terrorystów Hamasu na izraelską ludność cywilną. Terroryzm nigdy nie ma żadnego usprawiedliwienia” - dodała.

Sonda Byłeś kiedyś w Izraelu? Tak Nie

Iran supports the military operation "Al-Aqsa Flood" in Israel, said Gen. Rahim Safavi, an adviser to Iranian Supreme Leader Ali Khamenei. pic.twitter.com/5hW70QYDP8— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023