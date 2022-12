Wołodymyr Zełenski w USA. Mocne przemówienie prezydenta Ukrainy przed kongresem USA

Niespodziewana wizyta, wielka pomoc wojskowa i mocne przemówienie w Kongresie. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych na pewno przejdzie do historii. Ukraiński prezydent spotkał się z Joe Bidenem w środę, 21 grudnia wieczorem czasu polskiego. Za ocean eskortowały go wojskowe samoloty, cała akcja była niezwykle ryzykowna. Zełenski szczęśliwie wylądował w Ameryce. Powitali go Joe Biden i Jill Biden, pierwsza para USA. Mieli dla Zełenskiego prezent, który może zdecydować o wyniku wojny na Ukrainie.

Ukraina dostała system obrony przeciwlotniczej Patriot

Prezydent Zełenski dostał pomoc wartą 1,85 miliarda dolarów, w tym baterie systemu obrony przeciwlotniczej Patriot. Ubrany w skromny strój w wojskowych barwach prezydent Ukrainy udowodnił, że nie brakuje mu charyzmy i siły przekonywania. Wygłosił mocne przemówienie, w którym tłumaczył, że wojna na Ukrainie to nie tylko sprawa Ukrainy, ale całego świata, ponieważ Rosja na Ukrainie się nie zatrzyma. Co dokładnie mówił Wołodymyr Zełenski przed połączonymi izbami Kongresu?

Zełenski przed Kongresem USA: To tylko kwestia czasu, kiedy uderzą przeciwko waszym innym sojusznikom, jeśli ich nie powstrzymamy

"Wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację. Jeden terrorysta znalazł drugiego [Zełenski mówił w tym momencie o Rosji i Iranie - red.]. To tylko kwestia czasu, kiedy uderzą przeciwko waszym innym sojusznikom, jeśli ich nie powstrzymamy. Musimy to zrobić" - przekonywał prezydent Ukrainy. "Rosjanie będą mieli szansę stać się wolnymi tylko, kiedy pokonają Kreml w swoich umysłach" - dodał. "Wasze wsparcie jest kluczowe nie tylko, by utrzymać pozycję w walce, ale też dokonać punktu zwrotnego i wygrać na polu bitwy. Mamy artylerię. Tak, dziękujemy wam za wszystko, co mamy. Czy to wystarczy? Szczerze mówiąc, nie bardzo" - mówił Zełenski, przekonując, że potrzeba jeszcze większej pomocy dla Ukrainy. "Stojąc tu przed wami, wspominam słowa prezydenta Franklina Delano Roosevelta, które myślę, że pasują do tego momentu. 'Amerykański naród w swojej sprawiedliwej potędze zwycięży, dochodząc do absolutnego zwycięstwa'. Naród ukraiński również zwycięży absolutnie. Wiem, że wiele zależy od ukraińskich sił zbrojnych. A jednak tak wiele zależy od świata. Tak wiele zależy od was" - mówił. Na koniec Zełenski wręczył spikerce Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i wiceprezydent Kamali Harris ukraińską flagę z Bachmutu podpisaną przez ukraińskich żołnierzy, w zamian otrzymał flagę USA sprzed Kapitolu.

Joe Biden: Trzeba zrobić wszystko, by nie wybuchła trzecia wojna światowa

Z kolei Joe Biden podkreślał, że ma świadomość tego, jaki wymiar ma wojna na Ukrainie i jakie jest ryzyko jej eskalacji. "Nigdy nie widziałem NATO i UE bardziej zjednoczonych w jakiejkolwiek innej kwestii. I nie widzę żadnych oznak zmian. Wszyscy wiemy, co jest tu stawką. Europejscy partnerzy rozumieją to jeszcze pełniej. (...) Walka Ukrainy jest częścią czegoś większego. Amerykanie wiedzą, że jeśli staniemy z boku w obliczu takich rażących ataków na wolność, demokrację i fundamentalne zasady suwerenności i integralności terytorialnej, świat z pewnością spotka się z jeszcze gorszymi konsekwencjami. Trzeba zrobić wszystko, by nie wybuchła trzecia wojna światowa, i można tego uniknąć, jeśli Ukraina wygra na polu bitwy" - mówł prezydent USA.

What President Zelenskyy and the people of Ukraine have achieved matters for the entire world. Together, the United States and Ukraine will keep the flame of liberty burning bright. That light – again – will prevail over darkness. pic.twitter.com/sxktF6bmV7— President Biden (@POTUS) December 22, 2022

Powerfull speach by Zelenski https://t.co/A7SaFADGRo— Šeha (@SehaRajvosa) September 11, 2022

