Wołodymyr Zełenski w Stanach Zjednoczonych! Przełom w wojnie na Ukrainie?

Wołodymyr Zełenski w Stanach Zjednoczonych. Wspólnie z Bidenem ogłoszą ważne informacje dotyczące wojny na Ukrainie

Wołodymyr Zełenski od początku wojny na Ukrainie nie opuścił swojego kraju. Został w swoim biurze w ostrzeliwanym Kijowie i każdego dnia wygłasza do narodu przemówienie, w którym dodaje Ukraińcom ducha. Codziennie apeluje też o pomoc międzynarodową w walce z reżimem Putina. Musiał mieć zatem naprawdę ważny powód, by wylecieć z Kijowa do Stanów Zjednoczonych. Plotki potwierdziły się - Wołodymyr Zełenski osobiście poleciał do USA i już dziś, w środę 21 grudnia spotka się z prezydentem Joe Bidenem. Przedstawiciele amerykańskiej administracji ujawnili, że przywódcy wspólnie ogłoszą zatwierdzenie wartego dwa miliardy dolarów pakietu pomocy dla Ukrainy. Obejmie on m.in. baterię systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot. Szkolenie z obsługi Patriotów odbędzie się w kraju innym niż USA i Ukraina, ale nie podano, jakim. Zełenski wygłosi też przemówienie przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wizyta zacznie się wieczorem czasu polskiego.

Będą naciski na prezydenta Ukrainy? Przedstawiciel administracji USA zaprzecza

"Podczas spotkania prezydent Biden będzie miał okazję odbyć z prezydentem Zełenskim pogłębioną, strategiczną dyskusję na temat drogi czekającej nas na polu bitwy, o zdolnościach wojskowych i szkoleniu, które USA i nasi sojusznicy będą dalej zapewniać Ukrainie, sankcjach i kontrolach eksportu (...) oraz gospodarczej, energetycznej i humanitarnej pomocy, jaką dostarczamy, by polepszyć życie Ukraińców" - powiedział przedstawiciel amerykańskiej administracji. Jak dodał, wbrew krążącym od dawna plotkom wizyta nie służy temu, by naciskać na Wołodymyra Zełenskiego w kwestii dogadania się z Rosją i pójścia na jakieś ustępstwa wobec Putina, a Ameryka będzie wspierać Ukrainę "tak długo, jak trzeba".

