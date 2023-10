Współpracował z papieżem Franciszkiem. Polski zakonnik Polikarp N. skrzywdził czterech małoletnich?!

Zakonnik Polikarp N. poważnie oskarżony

Portal we wrześniu ubiegłego roku poinformował o zawieszeniu Polikarpa N. Jak wówczas ujawniono, według nieoficjalnych ustaleń miało chodzić o wykorzystywanie seksualne nieletnich. Jak się okazuje, były one prawdziwe, ponieważ teraz prokuratura potwierdziła te doniesienia i postawiła zakonnikowi zarzuty. Jak donosi Onet, polski zakonnik został oskarżony o popełnienie 14 przestępstw na szkodę czterech małoletnich. Większości zarzutów dotyczy czynów, w chwili których małoletni nie mieli ukończonych 15 lat! - Podejrzany zarzuconych przestępstw dopuścił się wielokrotnie, wykorzystując zaufanie wynikające z pełnionej roli przewodnika duchownego, podstęp, pretekst m.in. wykonywania praktyk religijnych, doprowadzając bądź to do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej - przekazała portalowi Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zobacz: Przedwczesna śmierć Matthew Perry'ego. Wykonano sekcję zwłok! Nieoczekiwany wynik

Dodała przy tym, że z zarzuconych podejrzanemu czynów najsurowiej zagrożone jest przestępstwo doprowadzenia podstępem do obcowania płciowego, za które grozi kara pozbawienia wolności od lat 3 do 15. - Takich czynów podejrzanemu zarzucono osiem - zdradziła Wawryniuk.

Współpracował z papieżami

Polikarp N. miał się dopuszczać nieobyczajnych czynów na przestrzeni aż 10 lat (2006-2016) w różnych miejscach, na terenie Polski oraz poza granicami kraju. Według portalu niespełna dwa tygodnie temu, decyzją gdańskiego sądu, został tymczasowo aresztowany. Zakonnik nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień.

Polski zakonnik został zawieszony w funkcji pracownika Sekretariatu Stanu przy Stolicy Apostolskiej, gdzie pracował przez ponad 20 lat, w kwietniu 2021. Stało się to zaraz po tym, gdy do jego prowincji zakonnej trafiła informacja o możliwym przestępstwie popełnionym przez zakonnika. Owy sekretariat to jeden z najważniejszych gabinetów Kurii Rzymskiej, najściślej współdziałający z papieżem w sprawowaniu jego posługi. N. pełnił tam rolę tak zwanego łacinnika, czyli był zatrudniony w Sekcji Łacińskiej Sekretariatu. Pracę współpracownika samego Ojca Świętego zaczynał jeszcze za czasów polskiego papieża - Jana Pawła II. Współpracował blisko także z kolejnymi głowami Kościoła katolickiego: Benedyktem XVI i Franciszkiem I.

‼️ Zakonnik z Polski o. Polikarp N. został oskarżony przez prokuraturę o popełnienie 14 przestępstw na szkodę czterech małoletnich pokrzywdzonych. Franciszkanin był współpracownikiem papieży. NEWS ONETU:https://t.co/NHj4XPmVaX— Szymon Piegza (@sz_piegza) October 30, 2023

Oświadczenie franciszkanów

W niedzielę na stronie internetowej Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce pojawiło się oświadczenie, które odnosi się do sprawy. - W związku z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem przez Sąd Rejonowy w Gdańsku jednego z zakonników naszej prowincji chciałbym poinformować, że sprawa przed organami państwowymi została wszczęta i jest prowadzona przy współpracy Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży naszej Prowincji - napisał rzecznik franciszkanów. - Celem umożliwienia wyjaśnienia sprawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla osób trzecich zakonnik został odsunięty od dotychczasowych obowiązków i wskazano mu stałe miejsce pobytu do dyspozycji organów ścigania. Minister Prowincjalny wraz z zarządem Prowincji współpracują ściśle z organami państwowymi - zapewniono. - Z uwagi na chronioną prawem tajemnicę śledztwa jakichkolwiek informacji możemy udzielić tylko za wiedzą i zgodą prokuratury - dodał o. Olgierd Bartosz Paszkiewicz OFM.