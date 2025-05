Wstrząs na Harvardzie. Zagraniczni studenci muszą opuścić uczelnię

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła wstrzymanie możliwości przyjmowania studentów międzynarodowych przez Uniwersytet Harvarda. Studenci zagraniczni przebywający obecnie na uczelni muszą przenieść się do innych szkół, jeśli chcą zachować swój status imigracyjny - informuje "The Guardian". Decyzja została ogłoszona przez sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, Kristi Noem, która udostępniła treść listu do władz uczelni w serwisie X. "Ze skutkiem natychmiastowym certyfikacja Harvardu w ramach programu Student and Exchange Visitor Program zostaje cofnięta" – napisała Noem. W praktyce oznacza to zakaz kształcenia osób z wizami F i J w roku akademickim 2025/2026. Studenci, którzy już uczęszczają na Harvard z tym statusem, muszą znaleźć inną uczelnię, by legalnie pozostać w USA.

Noem uzasadniła decyzję "nieprzestrzeganiem przez Harvard prostych wymogów sprawozdawczych" i zarzuciła uczelni "szerzenie przemocy, antysemityzmu i współpracę z Komunistyczną Partią Chin".

Czytaj też: Dramat w Strefie Gazy. Dzieci i seniorzy umierają z głodu. Pomoc ruszyła, ale wciąż jest jej za mało

Rzecznik prasowy Harvardu określił działania rządu jako „niezgodne z prawem” i zapewnił o determinacji uczelni w obronie swojej misji: "To działanie odwetowe zagraża naszej społeczności i wartościom, na których opiera się nasza działalność naukowa i badawcza". Uczelnia posiada ponad 6,800 studentów międzynarodowych; to około 27% całej społeczności akademickiej.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus. It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025

Administracja Trumpa oskarża Harvard o niewystarczające działania wobec antysemityzmu. W maju odcięto uczelnię od kolejnych 450 mln dolarów federalnych grantów, wcześniej anulowano 2,2 mld dolarów. Nakazano również likwidację programów równości i różnorodności, ograniczenie protestów studenckich i ujawnienie danych o rekrutacji.

Powołany przez Trumpa zespół ds. walki z antysemityzmem uznał Harvard za „radykalny”, powołując się m.in. na protesty studentów przeciwko działaniom Izraela w Gazie.

Dr Robert Śmigielski operował Marylę Rodowicz, a teraz wykłada na Harvardzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.