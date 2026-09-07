Wulkan paraliżuje ruch lotniczy! Zamknięte lotniska i tysiące uwięzionych pasażerów

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-07 9:48

Indonezja zmaga się z potężnym paraliżem komunikacyjnym spowodowanym wybuchem wulkanu Anak Krakatau. Największy port lotniczy w Dżakarcie i kilka innych lotnisk wstrzymało przyjmowanie i odprawianie samolotów. Utrudnienia dotknęły już niemal 300 tysięcy podróżnych.

Erupcja Anak Krakatau paraliżuje loty. Problemy ma już ponad 270 tys. pasażerów

Ogromne problemy na lotniskach w Indonezji. Wszystko przez erupcję wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie i co najmniej trzy inne porty mają pozostać zamknięte do poniedziałkowego wieczoru. Od soboty odwołane i opóźnione loty oraz zmiany tras dotknęły ponad 270 tys. pasażerów. Tylko w poniedziałek rano problemy miało blisko 30 tys. osób.

Problemy z podróżowaniem po Indonezji trwają od weekendu, a wszystko przez aktywność wulkanu Anak Krakatau. W poniedziałek rano operator lotniska w Dżakarcie poinformował, że z tego powodu loty z kilku portów zostały wstrzymane.

Tylko na lotnisku Soekarno-Hatta w Dżakarcie w poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 połączenia krajowe i międzynarodowe. Utrudnienia dotknęły blisko 30 tys. osób. Od soboty problemy z lotami miało już łącznie ponad 270 tys. pasażerów w całej Indonezji.

Anak Krakatau uaktywnił się w piątek. Wulkan zaczął wyrzucać lawę, a towarzyszące erupcji eksplozje były słyszalne z odległości setek kilometrów. Kolejne erupcje nastąpiły w niedzielę. W pewnym momencie ruch lotniczy został wstrzymany na ośmiu lotniskach.

Problemy także z lotami międzynarodowymi. Przewoźnik zaproponował pasażerom alternatywną trasę

Skutki erupcji odczuwają również osoby podróżujące między Indonezją a innymi krajami. Singapore Airlines odwołały wszystkie połączenia na lotnisko Soekarno-Hatta. Przewoźnik zaproponował pasażerom alternatywną trasę przez Surabaję we wschodniej części Jawy. Dalszą podróż muszą jednak zorganizować i opłacić sami.

Największym zagrożeniem dla samolotów jest unoszący się w powietrzu popiół wulkaniczny. Może dostać się do silników i doprowadzić do ich uszkodzenia. Indonezyjska agencja wulkanologiczna ostrzega też przed wyrzucanymi przez wulkan rozżarzonymi skałami, dużymi opadami pyłu oraz możliwymi spływami lawy.

Indonezja leży w pacyficznym „pierścieniu ognia”, gdzie często dochodzi do erupcji wulkanów i trzęsień ziemi.

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