Wulkan paraliżuje ruch lotniczy! Zamknięte lotniska i tysiące uwięzionych pasażerów

Erupcja Anak Krakatau paraliżuje loty. Problemy ma już ponad 270 tys. pasażerów

Ogromne problemy na lotniskach w Indonezji. Wszystko przez erupcję wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie i co najmniej trzy inne porty mają pozostać zamknięte do poniedziałkowego wieczoru. Od soboty odwołane i opóźnione loty oraz zmiany tras dotknęły ponad 270 tys. pasażerów. Tylko w poniedziałek rano problemy miało blisko 30 tys. osób.

Problemy z podróżowaniem po Indonezji trwają od weekendu, a wszystko przez aktywność wulkanu Anak Krakatau. W poniedziałek rano operator lotniska w Dżakarcie poinformował, że z tego powodu loty z kilku portów zostały wstrzymane.

Tylko na lotnisku Soekarno-Hatta w Dżakarcie w poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 połączenia krajowe i międzynarodowe. Utrudnienia dotknęły blisko 30 tys. osób. Od soboty problemy z lotami miało już łącznie ponad 270 tys. pasażerów w całej Indonezji.

Anak Krakatau uaktywnił się w piątek. Wulkan zaczął wyrzucać lawę, a towarzyszące erupcji eksplozje były słyszalne z odległości setek kilometrów. Kolejne erupcje nastąpiły w niedzielę. W pewnym momencie ruch lotniczy został wstrzymany na ośmiu lotniskach.

Problemy także z lotami międzynarodowymi. Przewoźnik zaproponował pasażerom alternatywną trasę

Skutki erupcji odczuwają również osoby podróżujące między Indonezją a innymi krajami. Singapore Airlines odwołały wszystkie połączenia na lotnisko Soekarno-Hatta. Przewoźnik zaproponował pasażerom alternatywną trasę przez Surabaję we wschodniej części Jawy. Dalszą podróż muszą jednak zorganizować i opłacić sami.

Największym zagrożeniem dla samolotów jest unoszący się w powietrzu popiół wulkaniczny. Może dostać się do silników i doprowadzić do ich uszkodzenia. Indonezyjska agencja wulkanologiczna ostrzega też przed wyrzucanymi przez wulkan rozżarzonymi skałami, dużymi opadami pyłu oraz możliwymi spływami lawy.

Indonezja leży w pacyficznym „pierścieniu ognia”, gdzie często dochodzi do erupcji wulkanów i trzęsień ziemi.

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🌋 ANAK KRAKATAU ERUPTSStunning images from Indonesia capture Anak Krakatau’s eruption, sending a massive ash plume soaring 50,000 feet into the sky and disrupting air travel, including the shutdown of Jakarta Airport. ✈️ pic.twitter.com/Q2MAdQoqka— WeatherNation (@WeatherNation) September 6, 2026