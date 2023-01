Wycięli z żołnierza niewypał! Operacja w asyście saperów. ZDJĘCIA

Czy Rosja użyje broni jądrowej? Eksperci przewidują, co stanie się do 2033 roku. Mówią o rozpadzie państwa

Niewybuch utknął ukraińskiemu żołnierzowi w okolicy serca. Operacja odbyła się w asyście saperów

Żołnierze ukraińscy każdego dnia dają dowody na swoją wielką odwagę. Bohaterami są także medycy, którzy opatrują rannych po starciach z armią Władimira Putina w wojnie na Ukrainie. A ten wybitny chirurg wyjątkowo zasługuje na medal. O sprawie poinformowała w poniedziałek w mediach społecznościowych wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Andrij Werba, jeden z najbardziej doświadczonych ukraińskich chirurgów wojskowych, dokonał prawdziwego medycznego wyczynu. W asyście dwóch saperów wydobył z ciała rannego ukraińskiego żołnierza... niewybuch. Mężczyzna podczas walk z armią rosyjską został trafiony pociskiem z granatnika, który nie eksplodował. Ale mógł w każdej chwili eksplodować. W dodatku utkwił bardzo blisko serca. Można sobie tylko wyobrazić, co czuł ranny żołnierz i osoby transportujące go do szpitala, a także lekarz, jaki podjął się operacji. Na szczęście powiodła się ona całkowicie i wkrótce chirurg pozował do zdjęcia z unieszkodliwionym pociskiem w ręku. Ranny żołnierz przechodzi teraz rehabilitację.

Aktualna sytuacja na Ukrainie. Trwają ciężkie walki o Donbas

Tymczasem na Ukrainie trwają ciężkie walki z rosyjską armią o Donbas. "Bitwa o Donbas trwa nadal. Chociaż okupanci skoncentrowali teraz swoje wszystkie siły na Sołedarze, to i tak wynikiem tej ciężkiej i długotrwałej walki będzie wyzwolenie całego naszego Donbasu. Dziękuję wszystkim żołnierzom, którzy bronią Bachmutu i okazują ogromną wytrwałość! Dziękuję wszystkim walczącym w Sołedarze, którzy przetrzymują kolejne, coraz cięższe ataki okupantów! Dzięki wytrwałości naszych żołnierzy w Sołedarze zdobyliśmy dla Ukrainy dodatkowy czas i dodatkowe siły" - powiedział w poniedziałek w wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

A prominent #Ukraine's military surgeon Andriy Verba did a unique surgery on a wounded Ukrainian soldier. Under the supervision of sappers, he removed an undetonated 30mm caliber VOG-30 grenade from his chest. A patient survived. (Source: deputy defense minister Ganna Maliar) pic.twitter.com/I476rMQM0x— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) January 9, 2023

