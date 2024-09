Wydra grozy zaatakowała dziecko! Szokujące sceny nad rzeką

Wydra zaatakowała dziecko i wciągnęła je do wody! Dramatyczne chwile w rejonie Seattle

Kto by pomyślał, że takie niepozorne, sympatyczne zwierzę z rodziny łasicowatych jak wydra może stwarzać poważne niebezpieczeństwo dla ludzi?! W Stanach Zjednoczonych kolejny raz wydra rzeczna zaatakowała człowieka i spowodowała u niego obrażenia! W 2023 roku było głośno o ataku na kobietę płynącą rzeką w Montanie. Teraz inny zwierzak rzucił się na dziecko spacerujące nabrzeżem mariny Bremerton w amerykańskim stanie Waszyngton, w hrabstwie Kitsap. Jak pisze "Daily Mail", na brzegu nagle pojawiła się dorodna wydra rzeczna, chwyciła malca spacerującego wzdłuż wody z matką i wciągnęła go do wody! Media nic nie piszą o tym, czy wcześniej stało się coś jeszcze, na przykład czy zachowanie ludzi mogło w jakiś sposób wywołać reakcję obronną. Na razie brak informacji odnośnie tego, dlaczego wydra zaatakowała.

"Cieszymy się, że ofiara odniosła tylko drobne obrażenia dzięki szybkiej reakcji matki i odporności dziecka"

W każdym razie według relacji zachodnich mediów, matka ofiarnie rzuciła się za dzieckiem do wody i udało jej się wyszarpać malca z pazurów wydry. Dziecko zostało lekko ranne, a wydra jeszcze na lądzie goniła matkę z dzieckiem, dopóki nie schronili się w bezpiecznym miejscu. Malec ma zadrapania i ugryzienia na głowie, twarzy i nogach, o czym poinformował Departament Ryb i Dzikich Zwierząt w Waszyngtonie. Jak dodają przedstawiciele tej instytucji, dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Silverdale. "Cieszymy się, że ofiara odniosła tylko drobne obrażenia dzięki szybkiej reakcji matki i odporności dziecka. Chcielibyśmy również podziękować portowi Bremerton za szybką koordynację i komunikację z najemcami mariny" - powiedział dla Fox 13 Seattle sierżant Ken Balazs. Służby ds. dzikiej przyrody złapały i uśmierciły wydrę, a jej szczątki przewieziono do laboratorium w Waszyngtonie w celu przeprowadzenia badań, zwłaszcza na wściekliznę. Być może to wyjaśni, skąd taka agresja u tego zwierzęcia.

