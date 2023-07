Wygrała okrągły milion, ale nie cieszyła się zbyt długo! Teraz tonie we łzach

Wygrała milion, straciła cały majątek

Historię Kathryn Faver z Santa Rosa Beach na Florydzie opisał portal News Com. Jak czytamy, Amerykanka wygrała w zdrapce aż milion dolarów. Kobieta pobrała wygraną, opłaciła podatki, a za resztę kupiła nowy dom. Zdążyła już przewieźć meble, lecz nim jeszcze odebrała psa od opiekującej się nim w czasie przeprowadzki osoby, z telefonu od szeryfa dowiedziała się, że jej dom wraz z całym życiowym dorobkiem płonie. - Nie przespałam w nim nawet nocy, nie spędziłam w nim nawet 10 minut - powiedziała w rozmowie z serwisem.

Kobieta nie zdążyła ubezpieczyć nowej nieruchomości. Chciała podpisać umowy z ubezpieczycielem natychmiast po przeprowadzce. Okazało się, że nawet wtedy było na to za późno. Faver twierdzi, że winna jest firma przewożąca meble, której pracownicy postawili kartony na kuchennej płycie, a ta przez nieuwagę została włączona. Firma przeprowadzkowa nie ma jednak zamiaru ponosić odpowiedzialności za to wydarzenie - napisał portal dziennika "Palm Beach Post". Mimo wielkiego szczęścia, jakie spotkało kobietę, teraz przyszła pora na ogromną rozpacz. To, co przyszło tak łatwo i dało mnóstwo radości, poszło niemal w całości z dymem. - Mam teraz na koncie najwyżej 300 dolarów - pożaliła się redakcji. Nie ma nawet z czego opłacić niezbędnych napraw.

Aż trzecia część wygrywających na loteriach traci wszystko i musi ogłosić bankructwo - twierdzi redakcja lokalnego dziennika "Palm Beach Post", która zbadała losy szczęściarzy, którym bardzo powiodło się w grach losowych na Florydzie. Zdaniem dziennikarzy ryzyko rośnie jeszcze bardziej, jeżeli wygrywa osoba o niskich dochodach.

The Florida Lottery announced that Kathryn Faver, 58, of Santa Rosa Beach, claimed a $1 million prize from the 500X THE CASH scratch-off game. She chose to receive her winnings as a one-time, lump-sum payment of $820,000.https://t.co/NoYmZ7P9bO— Vires Et Honestas (@Pia_Fidelis) December 31, 2022