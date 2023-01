Wymienił Emily Ratajkowski na aktorkę i polskie pierogi. Były chłopak Kim Kardashian znów zajęty!

Czy Rosja użyje broni jądrowej? Eksperci przewidują, co stanie się do 2033 roku. Mówią o rozpadzie państwa

Poznali się w 2021 roku na planie horroru "Bodies, bodies, bodies", a spotkali się ponownie całkiem niedawno. Pete Davidson (28 l.) został przyłapany na czułej schadzce z niejaką Chase Sui Wonders, 26-letnią wschodzącą gwiazdą kina. To właśnie u jej boku aktor leczy złamane serce po zerwaniu z piękną modelką o polskich korzeniach, Emily Ratajkowski. TMZ opublikował zdjęcia, na których widać, jak Davidson i Wonders dosłownie przyklejeni do siebie czekają na swoje zamówienie w jednej z restauracji na nowojorskim Brooklynie.

Były chłopak Kim Kardashian zabrał nową ukochaną na pierogi

A knajpa to nie byle jaka, bo serwująca polskie pierogi! Para siedziała przy jednym ze stolików w Baba's Pierogies i dosłownie nie mogła się od siebie oderwać. Jak zauważa "Page Six", to już czwarty raz, gdy młodzi aktorzy są widziani w tak zażyłej sytuacji. Wcześniej byli już ze sobą między innymi na meczu, a także robili wspólnie świąteczne zakupy. Czy tym razem serce kochliwego Davidsona zostanie zajęte na dłużej?

Pete Davidson - brzydki amant?

Pete Davidson to aktor i komik. Głośno zrobiło się o nim, gdy związał się z Kim Kardashian po jej rozstaniu z Kanye Westem. Para była ze sobą przez dziewięć miesięcy, po czym ogłosiła rozstanie. Podobno Kim nie mogła znieść tego, że Pete jest niedojrzały. Wcześniej Davidson był związany jeszcze także z Arianą Grande, Kaią Gerber (córką Cindy Crafword) oraz z Margaret Qualley (córką Andie MacDowell).

Pete Davidson and Chase Sui Wonders were all snuggled up together as they waited for some takeout in Brooklyn. https://t.co/pqMGSqvu1y— TMZ (@TMZ) January 10, 2023

Pete Davidson recently got spotted with his co-star Chase Sui Wonders after Emily Ratajkowski, hinting at his new dating rumours. Read on!#PeteDavidson #EmilyRatajkowski #Koimoi #Hollywoodhttps://t.co/sW1xSljGeK— Koimoi.com (@Koimoi) January 10, 2023

