Wymowny gest Putina przed szczytem na Alasce. Mało znane miejsce!

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-08-15 18:23

Władimir Putin przed wylotem na spotkanie z Donaldem Trumpem wykonał pewien wymowny gest, który został uwieczniony na filmie. Jak poinformowała agencja Reutera, prezydent Rosji pojawił się w Magadanie, gdzie złożył kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym współdziałanie militarne Stanów Zjednoczonych i ZSRR podczas II wojny światowej.

Przed wylotem na Alaskę Putin złożył kwiaty przed pomnikiem współpracy USA-ZSRR w czasie II wojny światowej

i

Autor: AP, x.com/@runews/ Associated Press

Władimir Putin złożył kwiaty przed pomnikiem współpracy USA-ZSRR w czasie II wojny światowej

Już ostatnie godziny dzielą nas od rozpoczęcia szczytu Rosja-USA na Alasce. Władimir Putin ma wylądować w Anchorage o godzinie 21 czasu polskiego, a potem uda się na spotkanie w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Przed wylotem na spotkanie z prezydentem USA Władimir Putin wykonał pewien wymowny gest, który został uwieczniony na filmie. Jak poinformowała agencja Reutera, prezydent Rosji pojawił się w Magadanie, gdzie złożył kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym współdziałanie militarne Stanów Zjednoczonych i ZSRR podczas II wojny światowej. Pomnik ma formę rzeźby przedstawiającej uścisk dłoni radzieckiego i amerykańskiego pilota. Na filmie widać, jak Putin w obstawie ochroniarzy podchodzi do pomnika i składa tam wiązankę kwiatów. Z pewnością gest ten miał  nawiązywać do spotkania z Trumpem i wyrażać chęć współdziałania z nim.

Zmieniono nieco godzinę rozpoczęcia szczytu. Teraz jest mowa o godzinie 21 czasu polskiego

Tymczasem zmieniono nieco godzinę rozpoczęcia dzisiejszego szczytu rosyjsko-amerykańskiego na Alasce. Początkowo informowano, że będzie to godzina 21:30 czasu polskiego, teraz jest mowa o godzinie 21. Oznacza to, że najprawdopodobniej dopiero nad ranem poznamy pierwsze efekty negocjacji na najwyższym szczeblu. Zwłaszcza, że najpierw Donald Trump i Władimir Putin porozmawiają w cztery oczy, a potem zacznie się szersze spotkanie z udziałem delegacji obu krajów. Wołodymyr Zełenski nie został na Alaskę zaproszony, ale Trump podkreśla, że jeśli spotkanie z Putinem pójdzie dobrze, następne zostanie zorganizowane z udziałem Ukrainy.

WLADIMIR PUTIN
ALASKA
WOJNA NA UKRAINIE