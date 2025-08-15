Wymowny gest Putina przed szczytem na Alasce. Mało znane miejsce!

Władimir Putin złożył kwiaty przed pomnikiem współpracy USA-ZSRR w czasie II wojny światowej

Już ostatnie godziny dzielą nas od rozpoczęcia szczytu Rosja-USA na Alasce. Władimir Putin ma wylądować w Anchorage o godzinie 21 czasu polskiego, a potem uda się na spotkanie w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Przed wylotem na spotkanie z prezydentem USA Władimir Putin wykonał pewien wymowny gest, który został uwieczniony na filmie. Jak poinformowała agencja Reutera, prezydent Rosji pojawił się w Magadanie, gdzie złożył kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym współdziałanie militarne Stanów Zjednoczonych i ZSRR podczas II wojny światowej. Pomnik ma formę rzeźby przedstawiającej uścisk dłoni radzieckiego i amerykańskiego pilota. Na filmie widać, jak Putin w obstawie ochroniarzy podchodzi do pomnika i składa tam wiązankę kwiatów. Z pewnością gest ten miał nawiązywać do spotkania z Trumpem i wyrażać chęć współdziałania z nim.

Zmieniono nieco godzinę rozpoczęcia szczytu. Teraz jest mowa o godzinie 21 czasu polskiego

Tymczasem zmieniono nieco godzinę rozpoczęcia dzisiejszego szczytu rosyjsko-amerykańskiego na Alasce. Początkowo informowano, że będzie to godzina 21:30 czasu polskiego, teraz jest mowa o godzinie 21. Oznacza to, że najprawdopodobniej dopiero nad ranem poznamy pierwsze efekty negocjacji na najwyższym szczeblu. Zwłaszcza, że najpierw Donald Trump i Władimir Putin porozmawiają w cztery oczy, a potem zacznie się szersze spotkanie z udziałem delegacji obu krajów. Wołodymyr Zełenski nie został na Alaskę zaproszony, ale Trump podkreśla, że jeśli spotkanie z Putinem pójdzie dobrze, następne zostanie zorganizowane z udziałem Ukrainy.

🇷🇺 Putin, concluding his trip to Magadan, laid flowers at the "Heroes of ALSib" memorial, which symbolizes cooperation between the USSR and the United States during World War II. pic.twitter.com/OyQG0KVOeD— Alaska Summit News First (@runews) August 15, 2025

