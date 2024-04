Autokar z dziećmi rozbił się na autostradzie! 27 rannych, 4 osoby z poważnymi obrażeniami

Wojna Meghan Markle z królem Karolem! Nie zgadniesz, jaka, to szok w rodzinie królewskiej

Nie do wiary!

Na niemieckiej autostradzie rozbił się autokar pełen dzieci. 27 uczniów zostało rannych, obrażenia czterech osób są poważniejsze

Groźny wypadek autokaru w zachodnich Niemczech! Na autostradzie nr 45 w pobliżu miasta Wenden rozbił się autokar pełen nastolatków z liceum w Marburgu, które jechały do Wielkiej Brytanii. Piętrowy pojazd wiozący 67 uczniów w wieku 14-15 lat oraz opiekunów w niedzielę, 21 kwietnia rano z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i przewrócił się na bok. Na szczęście nikt nie zginął, ale obrażenia odniosło aż 27. dzieci. 4 z nich ma poważniejsze urazy, jednak według policji nie zagrażają one życiu. Pięcioro opiekunów wyszło z wypadku bez szwanku. 54-letni kierowca został przewieziony do szpitala.

Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, inni trafili do domów, wycieczkę do Wielkiej Brytanii odwołano

Jak podaje portal stacji ZDF, poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, a ci, którym nic się nie stało, trafili z powrotem do Marburga innym pojazdem, zaś całą wycieczkę do Wielkiej Brytanii odwołano. Nadal nie wiadomo, dlaczego autobus zjechał z drogi. Zespół policji w Dortmundzie przez wiele godzin zabezpieczał dowody. Autostrada Sauerland w kierunku Dortmundu musiała być zamknięta przez kilka godzin, aby umożliwić akcję ratunkową, w tym wydobywanie poszkodowanych przez strażaków i podnoszenie autokaru.

Was war da mit Bus und/oder dem Busfahrer (54) los?🤔"Ein Reisebus ist von der A45 abgekommen und auf die Seite gekippt. An Bord befanden sich Schüler aus #Marburg, die nach Großbritannien reisen wollten. Viele von ihnen wurden verletzt." #Wenden #Siegenhttps://t.co/Hd2Wrd7pgE— Johannes Normann (Widerstandsmotivator) (@JohannesNormann) April 21, 2024

