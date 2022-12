Nie żyje Benedykt XVI. Były papież miał 95 lat. To on zastąpił Jana Pawła II

Wołodymyr Zełenski i jego żona składają życzenia noworoczne. Mówią o zwycięstwie

Na profilu twitterowym Wołodymyra Zełenskiego i jego żony Olehy pojawiły się życzenia noworoczne. Prezydent Ukrainy i pierwsza dama najpierw pytają swoich rodaków, czy chcą: "cudów", "wiary", "nadziei" i "światła". Jednocześnie odpowiadają, że cuda są w stanie wykreować sami Ukraińcy, dodając z kolei, że wiara i nadzieja są cały czas obecne w armii, i to od dłuższego czasu. Co więcej, Zełenski i jego żona piszą, że światło "jest w każdym z nas". To nie wszystko, bo obydwoje przekonują, że dziś mają tylko jedno życzenie.

- Nie spełni się wskutek cudu, ale naszej pracy. Walka. Wzajemna pomoc. Humanitaryzm. Szczęśliwego Nowego Roku. Roku naszego zwycięstwa - czytamy na profilu twitterowym Wołodymyra i Olehy Zełenskich.

Wojna na Ukrainie wybuchła 24 lutego 2022 r. wskutek agresji rosyjskiej. Na koniec roku gen. Waldemar Skrzypczak udzielił "Super Expressowi" wywiadu, w którym prognozuje, co może się wydarzyć za naszą wschodnią granicą w 2023 r.

