Zaatakował nożem byłą partnerkę i porwał jej 2-letnią córeczkę. Tragiczny finał poszukiwań

Tak 56-letnia Salma Hayek świętuje dzień bikini. Macha biustem do aparatu, fani wzruszeni

2-letnia Wynter Smith została uprowadzona w niedzielę. To wówczas były partner 22-letniej matki dziewczynki wtargnął do ich mieszkania i zaatakował ją nożem. Po zadaniu kilku ciosów (na szczęście wiadomo już, że życie kobiety udało się uratować) opuścił on mieszkanie, porywając 2-latkę i kradnąc samochód swojej ofiary. O zdarzeniu szybko została powiadomiona policja, która rozpoczęła poszukiwania. Jeszcze w niedzielę policjanci poinformowali, że Rashad Trice został zatrzymany po pościgu na przedmieściach Detroit. Niestety, w aucie nie było poszukiwanej 2-latki. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w areszcie.

Zobacz: W domu dla seniorów nagle pojawił się ogień. Liczba ofiar pożaru przeraża!

Niestety, w środę lokalna policja przekazała najgorszą z możliwych wiadomości. Służby potwierdziły, że na jednym z pól w Detroit znaleziono ciało - potwierdzono, że zwłoki należą do zaginionej Wynter Smith.

- Jestem głęboko zasmucony informując, że poszukiwania dziewczynki dobiegły końca w takich okolicznościach. To śledztwo zmieniło się ze sprawy zaginionego dziecka w zabójstwo - powiedział mediom Ellery Sosebee z lokalnego departamentu policji. Odmówił przy tym przekazania szerszych komentarzy w sprawie śledztwa, zapewnił jednak, że rodzina dziewczynki doczeka się sprawiedliwości.

🚨 MISSING CHILD 🚨The Detroit Police Department is searching for 2-year-old Wynter Cole Smith, who has braided shoulder-length hair and was wearing a white t-shirt with rainbows. pic.twitter.com/sjBRDbF7sY— Detroit Police News (@detroitpolice) July 3, 2023