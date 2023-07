i Autor: Shutterstock

koszmarne wieści

W domu dla seniorów nagle pojawił się ogień. Liczba ofiar pożaru przeraża!

Tragedia w Mediolanie. W jednym z tamtejszych domów dla seniorów wybuchł pożar. Choć miał on zostać ugaszony relatywnie szybko, bilans ofiar jest przerażający. Według lokalnych mediów w ogniu życie straciło co najmniej sześciu rezydentów. Dodatkowo do 15 szpitali przewieziono kolejnych 68 osób z objawami zatrucia dymem (gdzie trzy z nich są w stanie ciężkim).