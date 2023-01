Zabił córkę, później siebie. Przedtem zadzwonił do żony. Rozmowa mrozi krew w żyłach

W miniony weekend w Inowrocławiu doszło do potwornej tragedii, w wyniku której zginęła 10-letnia dziewczynka. 52-letni Aleksander M., restaurator, który w ubiegłym roku brał udział w programie "Kuchenne rewolucje", w sobotę (21 stycznia) o świcie zadzwonił na numer 112 i przekazał informację o zabiciu córki, Igi M. Potem wyskoczył z mieszkania na czwartym piętrze. Zmarł kilka godzin później, natomiast w wyniku oględzin ustalono, że dziecko zmarło na skutek ran kłutych.

USA. Zastrzelił córkę, potem odebrał sobie życie

Teraz podobne informacje płyną ze Stanów Zjednoczonych. 51-letni Christopher Wood z północnej części stanu Nowy Jork, miał zabić swoją 14-letnia córkę, Avę. Dziewczynka została znaleziona martwa w piątek (20 stycznia). Leżała w swoim łóżku, miała ranę postrzałową głowy. Jej ojciec leżał w innej sypialni. Również nie żył, obok niego leżała strzelba. Mężczyzna zabił córkę, po czym odebrał sobie życie. Dzień wcześniej wieczorem zadzwonił do matki Avy, Heather, z którą był w separacji. Powiedział jej coś, co mrozi krew w żyłach. "Tak to się dla nas kończy" - miał jej wykrzyczeć do słuchawki. Sprawę szczegółowo opisuje "New York Post".

USA. Ojciec zabił córkę. Wcześniej groził jej matce

Kobieta nie od razu zaalarmowała służby. Zrobiła to dopiero, gdy w piątek dostała ze szkoły telefon, że jej córki nie ma na zajęciach. To wtedy policja pojechała do domu mężczyzny. Dwa dni wcześniej Christopher wysłał natomiast swojej żonie serię nękających wiadomości tekstowych, z kolei w marcu 2022 roku miał ją prześladować. Heather twierdzi, że jej mąż w ostatnim czasie cierpiał na depresję. 14-letnią Avę żegnają przyjaciele, uczniowie i nauczyciele ze szkoły, do której uczęszczała. Wspominają ją jako świetną uczennicę, liderkę, wszechstronnie uzdolnioną dziewczynkę. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

14-year-old Ava Wood was shot and killed. Her body was found inside her dad's home on Triangle Place this morning in Baldwinsville. Her father, 51-year-old Christopher Wood was also found dead inside the home. Police believe this to be apparent murder-suicide. pic.twitter.com/X6C4Zjrdov— Ashley Cafaro (@_AshleyCafaro) January 20, 2023

We're learning more about Ava Wood (14), the Baldwinsville girl who police believe was shot and killed by her own father. She was a high achieving student, exceptional athlete and a ray of light. Tune in to @NewsChannel9 at 6:00 to hear what she meant to the community. 💔 pic.twitter.com/qEA9DTV9xu— 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐒𝐦𝐢𝐭𝐡 (@AdrienneSmithTV) January 21, 2023

