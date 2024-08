Solingen. Atak nożownika podczas festynu

Dramat rozegrał się w piątek, 23 sierpnia, wieczorem, podczas festyn z okazji 650-lecia Solingen w zachodnich Niemczech. Radosne święto w jednej chwili zmieniło się w koszmar. Uzbrojony w nóż napastnik zaatakował zgromadzonych na koncercie ludzi. Zginęły co najmniej trzy osoby, a wiele zostało ciężko rannych. Ratownicy walczą o życie kilku z nich.

- W całej Nadrenii Północnej-Westfalii i całych Niemczech trwają policyjne operacje

- poinformował w sobotę (24 sierpnia) na konferencji prasowej w Wuppertalu Thorsten Fleiss, komendant policji w Duesseldorfie. Jak napisała agencja DPA, Fleiss mówił o „szeroko zakrojonych działaniach poszukiwawczych i dochodzeniowych”.

Policja ogłosiła, że ofiary to dwaj mężczyźni w wieku 67 i 56 lat oraz 56-letnia kobieta. Rannych zostało osiem osób, w tym cztery ciężko. Wielu innych odwiedzających festyn, zorganizowany z okazji 650-lecia miasta, doznało urazów psychicznych.

Według policji, osoba zatrzymana w sobotę rano w związku ze sprawą to 15-latek. Nie jest on jednak podejrzanym o atak nożem. Nastolatek jest oskarżony o niezgłoszenie planowanych przestępstw. Inna osoba miała rozmawiać z nim przed przestępstwem o planach, które „pasowały” do ataku w Solingen. Śledczy zakładają, że przestępstwo zostało popełnione przez jedną osobę.

- Policja podąża za wieloma tropami. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę

– dodał Fleiss.

- Jest wiele tropów, ale policja nie chce jeszcze podawać żadnych szczegółów – zaznaczył.