Zabiła przypadkowe dziecko w cenrum handlowym! "Śledziła ich z nożem"

32-latka chodziła z nożem po centrum handlowym. Potem zadźgała przypadkowego 4-latka na oczach matki

To mogło przytrafić się każdemu! W centrum handlowym w Stanach Zjednoczonych 4-latek stracił życie na oczach matki, która także została ranna. A wszystko to wydarzyło się najprawdopodobniej zupełnie bez powodu. Dramat rozegrał się w biały dzień w centrum handlowym Giant Eagle w North Olmstead w Cleveland. Wybrała się tam na zakupy Margot Woods (38 l.). Niespełna 4-letniego syna Juliana wsadziła do wózka sklepowego. W tym samym czasie do galerii handlowej weszła 32-letnia Bionca Ellis. Postawna kobieta trzymała w ręku nóż, zresztą jeden z dwóch, które wcześniej ukradła w sklepie. W ogóle się z tym nie kryła, na monitoringu widać wyraźnie, jak trzyma w ręku przyszłe narzędzie zbrodni. Monitoring pokazał, jak początkowo 32-latka przechadza się alejkami. Nagle zwraca uwagę na Margot z Julianem w wózku sklepowym, idących spokojnie w swoją stronę. Bionca Ellis na ich widok stanęła jak wryta, a potem podążyła za nimi. Śledziła matkę z dzieckiem aż do parkingu przed marketem. Tam nagle doskoczyła do nich i zaczęła dźgać ich nożem. Potem odeszła.

Nie wiadomo, czemu 32-latka zabiła dziecko pod marketem. Była dotąd notowana tylko za drobne kradzieże

Ludzie rzucili się na ratunek Julianowi i Margot. Chłopiec nie miał pulsu, świadkowie zdarzenia bez skutku usiłowali go reanimować. Lekarz pogotowia stwierdził zgon chłopca w szpitalu, matka została tylko lekko ranna. Sprawczynię zbrodni zatrzymano niedaleko parkingu. Nadal trzymała w ręku zakrwawiony nóż. Nie wiadomo, czemu zabiła. Była dotąd notowana tylko za drobne kradzieże, okazało się nawet, że figuruje na liście osób poszukiwanych, ale tylko dlatego, że nie stawiła się na kurs reedukacyjny dla złodziei. Kobieta została oskarżona o morderstwo i siedzi w areszcie. Podczas przesłuchania nic nie powiedziała i tylko siedziała ze spuszczoną głową.

