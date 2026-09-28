Zabiła synka, bo zobaczyła diabła. "Tuż przed wizytą w Disney World"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-28 11:30

Kupiła bilety do Disney World dla siebie, męża i trójki dzieci, a potem nagle zabiła najmłodszego synka! Kobieta tłumaczy, że w tamtej chwili zobaczyła w dwulatku Szatana. 40-letnia Corie Walsh z Illinois jest teraz oskarżona o zabicie małego Barretta Walsha. Jak podaje „New York Post”, zarówno rodzina kobiety, jak i jej obrońcy twierdzą, że w chwili śmierci dziecka przechodziła epizod psychotyczny i nigdy wcześniej nie była agresywna.

Zamek Disneya. Na miniaturach Corie Walsh i jej 2-letni syn Barrett. O tragedii w Illinois przeczytasz na SE.
Autor: Robert J. Sheehy & Sons Funeral Home; Shutterstock; Will County Adult Detention Facility/ Materiały prasowe

Matka oskarżona o zabicie 2-letniego syna. Kilka godzin wcześniej planowała rodzinny wyjazd do Disney World

Do tej tragedii doszło jeszcze 1 września w miejscowości Frankfort pod Chicago. Według prokuratury 2-letni Barrett został znaleziony w piwnicy rodzinnego domu z pętlą na szyi. Chłopiec nie dawał oznak życia. Próba reanimacji nie przyniosła skutku.

Jak podaje „New York Post”, kilka godzin wcześniej Corie Walsh miała rozmawiać z członkiem rodziny o planowanym wyjeździe do Disney World. Wakacje były przygotowywane od stycznia. Rodzina miała zarezerwowane loty, pokoje, restauracje i wejściówki.

Walsh nie przyznała się do winy. Odpowiada za trzy zarzuty zabójstwa pierwszego stopnia

Obrońca przekonywał w sądzie, że Walsh szczególnie cieszyła się z tego, że do Disney World pojedzie jej najmłodszy, 2-letni syn. Barrett miał opóźniony rozwój mowy, a jednymi z jego pierwszych słów były „Bluey” i „Mickey Mouse”. – Nie mogła się doczekać, aż zobaczy jego minę, kiedy spotka Bluey i Myszkę Miki – mówił prawnik. Prokuratura twierdzi, że Walsh świadomie i celowo doprowadziła do śmierci dziecka. Według dokumentów później miała także próbować odebrać sobie życie, podcinając żyły w wannie. Z dokumentów sądowych wynika, że oskarżona mówiła po zabójstwie, iż zobaczyła w synu Szatana.

Obrona przedstawia inną wersję. Prawnicy twierdzą, że kobieta przechodziła ciężki epizod psychotyczny i wcześniej nie była agresywna. Rodzina nadal ją wspiera. Walsh nie przyznała się do winy. Odpowiada za trzy zarzuty zabójstwa pierwszego stopnia. Jej obrońcy chcą, aby została przeniesiona z aresztu do szpitala psychiatrycznego. Sprawa nadal jest w toku.

Sonda
Najlepsza piosenka Disneya (w polskiej wersji), to...
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie ma szans, by ktokolwiek zgarnął komplet
Pytanie 1 z 10
Które z tych europejskich miast ma najwięcej mostów?
13 lat temu Katarzyna W. udusiła swą córeczkę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

DISNEYLAND
ZABÓJSTWO
ZABIŁA DZIECKO