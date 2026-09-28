Sztuczna inteligencja zacznie zabijać ludzi? Bill Gates nie owijał w bawełnę

Bill Gates ostrzega przed AI. „Może doprowadzić do miliarda zgonów”

Bill Gates uważa, że sztuczna inteligencja może nas pozabijać. Mówił o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją w programie NBC „Meet the Press”. Jego zdaniem problemem nie jest sama technologia, ale to, w jaki sposób mogą wykorzystać ją ludzie mający złe zamiary. – AI jest z pewnością wystarczająco potężna, by wywołać wydarzenia, które spowodują miliard zgonów – powiedział Gates. Dodał, że choć doprowadzenie do śmierci całej ludzkości byłoby bardzo trudne, możliwości nowych narzędzi są ogromne. – Nigdy nie było broni tak potężnej jak połączenie ludzi o złych zamiarach z najnowszymi narzędziami AI – stwierdził.

Czy Bill Gates ma rację? Coś w tym może być. Niekoniecznie w przypadku, w którym sztuczna inteligencja faktycznie w jakiś sposób się usamodzielni i stwierdzi, że ludzkość trzeba wytępić. Może też teoretycznie dojść do sytuacji, w której ktoś wypuści broń biologiczną w świat, a potem zrzuci winę na AI, która wymknęła się spod kontroli.

"Musimy monitorować każdy zaawansowany model i dokładnie rejestrować, co jest przy jego użyciu robione"

Gates zwrócił szczególną uwagę na badania biologiczne. Sztuczna inteligencja może pomagać naukowcom przy tworzeniu nowych leków, ale podobne narzędzia mogą zostać wykorzystane do opracowania niebezpiecznych patogenów. – Chciałbym, żeby łatwiej było odróżnić dobre zamiary, takie jak: chcę opracować nowy lek na chorobę, od złych zamiarów: chcę stworzyć narzędzie bioterroryzmu – mówił. Właśnie dlatego Gates chce większej kontroli nad najbardziej zaawansowanymi systemami. – Musimy monitorować każdy zaawansowany model i dokładnie rejestrować, co jest przy jego użyciu robione – powiedział.

Według Gatesa takie zabezpieczenia nie muszą mocno hamować rozwoju AI. – Usłyszycie od ludzi z branży, że jest to jak najbardziej wykonalne. Nie spowolniłoby ich to znacząco – przekonywał. Podkreślił też, że kontrola nie oznacza automatycznie zatrzymania prac nad sztuczną inteligencją. Jego zdaniem trzeba osobno rozmawiać o zabezpieczeniach i o tym, czy tempo rozwoju AI powinno zostać zmniejszone.

Sonda Czy obawiasz się sztucznej inteligencji? Właściwie, to tak Może trochę Mnie w pracy AI nie zastąpi!

🇺🇸 Bill Gates on AI:"AI is certainly powerful enough to drive events that cause A BILLION DEATHS."Wait, WHAT??? 😅😅😅Writer: Samuelpic.twitter.com/lFDQt0h27n— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

Jesteś mądrzejszy niż sztuczna inteligencja? Rozwiąż quiz i sprawdź! Pytanie 1 z 10 Które państwo było pierwszym, które uznało niepodległość Stanów Zjednoczonych? Francja Wielka Brytania Hiszpania Następne pytanie