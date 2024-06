Dwie kobiety z Rosji pobiły znajomego na śmierć, bo odmówił im seksu. Żądały trójkąta na cmentarzu

Zbrodnia na cmentarzu przy kościele! Zaczęło się od alkoholowej libacji. W miejscowości Michajłowsk na południu Rosji dwie kobiety piły wódkę ze znajomym. Rozochocone Rosa (29 l.) i Marta (37 l.) poczuły chęć na miłosne igraszki. Zaczęły więc podrywać i zaczepiać sporo starszego od siebie, 63-letniego kolegę. Podpite koleżanki zaproponowały mu... seksualny trójkąt na terenie cmentarza. 63-latek nie miał jednak na to ochoty i odmówił. Wtedy odrzucone niedoszłe kochanki wpadły w szał.

Rzuciły się na znajomego i zaczęły go bić, a gdy upadł na ziemię, kopały bez litości. Wszystko dlatego, że odmówił im seksu

Jak potem opowiedziały podczas wizji lokalnej i przesłuchania, rzuciły się na znajomego i zaczęły go bić, a gdy upadł na ziemię, kopały bez litości. Wszystko dlatego, że odmówił im seksu. Kiedy mężczyzna przestał się ruszać, przestraszyły się. Zrozumiały, że zabiły. Ciało dowlokły do pobliskiego lasu i wrzuciły do dołu. Zbrodnia wyszła na jaw i Rosjanki zostały zatrzymane i trafiły do aresztu. Grozi im teraz dożywotnie więzienie.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią

Two women, 29 and 37, 'beat 63-year-old man to death after he refused to have threesome with them'via https://t.co/lbS449U5QR https://t.co/IXovjXUEd5— Michael Savage (@sav43508) June 10, 2024

