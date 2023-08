i Autor: Shutterstock

Naukowcy informują

Zabójczy grzyb ukrywa się w psich uszach? Naukowcy ostrzegają przed zarazą

Naukowcy informują o niebezpiecznym grzybie, który może przenosić się ze zwierząt na ludzi i powodować nawet zgony. Wzrasta liczba drożdżakowych zakażeń candida auris, które żyją w... psich uszach. U osób z osłabioną odpornością takie zakażenie może oznaczać śmierć. Amerykańska agencja Centers for Disease Control and Prevention oraz WHO ostrzegają.