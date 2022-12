Zabójczy syrop na kaszel zawiera toksyczną substancję! Nie żyje 18 dzieci

Syrop na kaszel zabił 18 dzieci w Uzbekistanie. Zawiera glikol etylenowy

Zabija zamiast leczyć! W Uzbekistanie zmarło 18 dzieci, które zażyły trujący syrop na kaszel. Jak podaje portal gazeta.pl, wyprodukowany w Indiach specyfik o nazwie Doc-1 Max zawiera toksyczną dla ludzi substancję - glikol etylenowy. Producentem syropu jest firma Marion Biotech, a ministerstwo zdrowia Uzbekistanu zdecydowało już o wycofaniu z aptek nie tylko syropu Doc-1 Max, ale również innych środków medycznych wytwarzanych przez Marion Biotech. W Uzbekistanie trwa śledztwo mające wyjaśnić, w jaki sposób doszło do tragedii. W postępowanie zaangażowana jest również Światowa Organizacja Zdrowia. WHO chce zbadać, czy przyczyną zgonów nie było przedawkowanie syropu, bądź używanie go bez konsultacji z lekarzem. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że wcześniej do serii zgonów dzieci doszło w Gambii. Również w tym przypadku, przyczyną dramatu mogły być produkty farmaceutyczne rodem z Indii, co przyznał członek parlamentu tego kraju.

- Wyprodukowane w Indiach syropy na kaszel wydają się być zabójcze. Najpierw była to śmierć 70 dzieci w Gambii, a teraz jest to śmierć 18 dzieci w Uzbekistanie. Narendra Modi [premier Indii - przyp. red.] musi przestać chwalić się światu, że Indie są apteką i podjąć najsurowsze działania - napisał na Twitterze indyjski parlamentarzysta Jairam Ramesh.

Made in India cough syrups seem to be deadly. First it was the deaths of 70 kids in Gambia & now it is that of 18 children in Uzbekistan. Modi Sarkar must stop boasting about India being a pharmacy to the world & take strictest action.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 29, 2022

