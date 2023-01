65-letni Julian Sands znany m.in. z roli w "Pokoju z widokiem", zaginął w rejonie Baldy Bowl w górach San Gabriel w Kalifornii. Pierwsza informacja o tym, że nie ma z nim kontaktu dotarła do biura lokalnego szeryfa w piątek (13 stycznia) ok. godz. 19.30. Ratownicy od razu rozpoczęli poszukiwania aktora, jednak - jak podaje NBC News - akcja została wstrzymana w sobotę (14 stycznia) wieczorem z powodu warunków na szlaku i ryzyka lawiny. Sands jest doświadczonym wspinaczem, jednak pogoda w tamtym rejonie od wielu dni jest fatalna. Służby jednak kontynuują poszukiwania.

Znany aktor zaginął w czasie wędrówki w górach. Znaleziono jego samochód

W piątek, 20 stycznia, departament szeryfa hrabstwa San Bernandino, na terenie którego doszło do zaginięcia poinformował, że odnaleziono samochód aktora. "Jego pojazd znajdował się na parkingu, prawdopodobnie tam, gdzie go zostawił przed wyruszeniem na wędrówkę. Jego rodzina go odholowała" - cytuje komunikat BBC. Udało się też ustalić, że co najmniej dwa dni po zaginięciu Sands wciąż żył. "15 stycznia 2023 r. sygnał telefoniczny pokazał, że Sands zmierza w rejon Mount Baldy. Udało się namierzyć ostatnią lokalizację telefonu aktora, jednak nie znaleziono go w tamtym miejscu" - przekazały służby. "Poszukiwacze naziemni i powietrzni nie byli w stanie znaleźć niczego w tym obszarze, co mogłoby pomóc w zlokalizowaniu pana Sandsa" - podaje biuro szeryfa.

Julian Sands zaginął w górach. Szuka go troje dzieci

"Daily Mail" donosi, że w czwartek, 19 stycznia, w poszukiwania zaangażowało się troje dzieci aktora: syn Henry oraz córki Natalya i Imogen. 37-letni mężczyzna sam jest doświadczonym wędrowcem i "uważa się, że odtworzył trasę, którą wybrał jego ojciec, zanim musiał porzucić swoje wysiłki z powodu niesprzyjającej pogody". W ciągu ostatnich czterech tygodni władze przeprowadziły 14 misji ratunkowych na górskim obszarze, w pobliżu którego zaginął Sands, w poszukiwaniu zaginionych turystów. Dwoje z nich poniosło śmierć w wyniku upadku lub zranienia.

Sonda Lubisz chodzić po górach? TAK NIE