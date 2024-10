Zaginął Polak z półrocznym synem! Adam zniknął w Wielkiej Brytanii

Polak z półrocznym dzieckiem zaginął w Wielkiej Brytanii. Brytyjska policja intensywnie poszukuje Adama Skindziera i jego syna Nathana

Co stało się z Polakiem i jego półrocznym synem? Brytyjska policja pilnie prosi o pomoc w poszukiwaniach naszego rodaka i jego dziecka! Jak podają funkcjonariusze w komunikacie na temat zaginięcia, poszukiwane osoby to 44-letni Adam Skindzier i jego 6-miesięczny syn Nathan. Mężczyzna mieszka w miejscowości Netherton na północ od Liverpoolu. Ostatni raz był widziany z dzieckiem w piątek, 4 października około godziny 16. Prawdopodobnie odjechali czarnym Mercedesem. „Trwają szeroko zakrojone czynności w celu zlokalizowania Adama i Nathana. Funkcjonariusze policji podejmują liczne działania, aby odnaleźć Adama i jego dziecko oraz bezpiecznie odesłać ich do domu. Namawiają Adama lub każdego, kto wie, gdzie on jest, do zadzwonienia na policję" - podaje rzecznik policji Merseyside.

Funkcjonariusze opisują Adama Skindziera jako postawnego, białego mężczyznę o wzroście około 185 cm

Jak informuje lokalny portal Liverpool ECHO, funkcjonariusze opisują Adama Skindziera jako postawnego, białego mężczyznę o wzroście około 185 cm. Ma krótkie, brązowe włosy z siwizną, niebieskie oczy. Ma wyraźny polski akcent, kiedy mówi w języku angielskim. Osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanego Polaka i jego dziecka lub mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ich odnalezienia, wzywane są do mundurowych z Merseyside do skontaktowania się z policją. Czekamy na więcej informacji.

Adam Skindzier has disappeared with his baby boy https://t.co/8fWOoZhyvH— Cornwall Live (@CornwallLive) October 5, 2024

