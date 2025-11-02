Zaginiona 13-latka znaleziona w pudełku! Trzy osoby zatrzymane

Zaginiona 13-latka odnaleziona w pudełku schowanym w piwnicy. Trzy osoby aresztowane

Zaginiona nastolatka z Baker w stanie Luizjana żyje! Została znaleziona żywa i przytomna w piwnicy jednego z budynków w Pensylwanii. Była ukryta w... pudełku przykrytym prześcieradłem. Niestety, jak się okazało, do zaginięcia przyczyniły się co najmniej trzy osoby. Jak pisze "The Guardian", wszystko zaczęło się od internetowej znajomości. 13-letnia dziewczynka poznała na Snapchacie dorosłego mężczyznę. Zaczęli rozmawiać i obiecał jej, że jacyś dobrzy ludzie ją adoptują. Nie jest jasne, czy dziewczynka ma rodziców, czy nie. W każdym razie udało jej się dotrzeć na miejsce spotkania w Pensylwanii. Niestety, szybko okazało się, że internetowy znajomy nie ma dobrych zamiarów. 13-latka została odurzona narkotykami i była wykorzystywana. Jej koszmar został zakończony dzięki interwencji sąsiadów, którzy nabrali podejrzeń odnośnie tego, co dzieje się w piwnicy, a przetrzymujące dziecko osoby zatrzymano.

„To tylko jeden z przykładów zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi i handlem ludźmi”

Policja w Pittsburghu poinformowała, że głównym zatrzymanym jest 26-letni Ki-Shawn Crumity, który został oskarżony o handel ludźmi, napaść seksualną, bezprawny kontakt z osobą nieletnią i deprawację dziecka. Aresztowano też dwie inne osoby. Prokurator generalna Luizjany, Liz Murrill potwierdziła, iż 13-latka zwabiona przez internet niestety została wykorzystana. „To tylko jeden z przykładów zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi i handlem ludźmi” - powiedziała śledcza. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie zabezpieczono dowody w sprawie i przesłuchano 13-latkę. Dwóch pozostałych zatrzymanych brało udział w transporcie nieletniej do domu 26-latka. Śledczy poinformowali, że spodziewają się kolejnych aresztowań w tej sprawie.