Zakaz trzymania rybek w okrągłym akwarium! Szokujący nowy przepis

Zakaz trzymania rybek akwariowych w okrągłych akwariach. Włoscy urzędnicy wprowadzają nowe przepisy

Hodowla rybek akwariowych wydaje się wielu najprostszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy chcemy mieć w domu jakieś zwierzątko, ale nie mamy zbyt wiele czasu, by się nim zajmować. Tymczasem okazuje się, że złota rybka to wcale nie jest istota nieskomplikowana, której niewiele do szczęścia potrzeba. Problem dobrostanu rybek akwariowych stał się nieoczekiwanie przedmiotem obrad władz miejskich we włoskim Treviso. Urzędnicy zajęli się nowelizacją rozporządzenia na temat zwierząt. Wśród przepisów takich, jak zakaz nadmiernego obciążania pracą zwierząt gospodarskich znalazł się także taki dotyczący rybek.

Ryba w okrągłym akwarium jest zestresowana i otępiała

Urzędnicy orzekli, że rybek nie należy trzymać w szklanych kulach. Władze Treviso chcą surowo zakazać hodowli ryb w akwariach o okrągłym kształcie. Dozwolone będą tylko akwaria kanciaste. W uzasadnieniu zmian prawnych można przeczytać, że rybki pływające w kółko stają się zestresowane i otępiałe - pisze "Corriere della Sera". Podobno z analiz wynika, że woda w okrągłych akwariach nie jest wystarczająco natleniona, a pływanie w kółko czyni ryby skołowanymi. Teraz nowe przepisy musi jeszcze zatwierdzić rada miejska Treviso.

Treviso vieta le bocce di vetro per i pesci rossi: «Nuotare in circolo li stordisce» https://t.co/0BwpDthgz8— Corriere della Sera (@Corriere) March 22, 2023

