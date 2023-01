Pies rozszarpał 3-miesięczną dziewczynkę. "Cały pysk miał we krwi, stał nad nią"

Załatwił się na kobietę w samolocie do Nowego Delhi

Jak informuje serwis next.gazeta.pl, powołując się na "Deutsche Welle", pasażer samolotu z Nowego Jorku do Nowego Delhi załatwił się na siedzącą obok kobietę, obsikując ją. Do zdarzenia doszło pod koniec listopada, ale poszkodowana zgłosiła wszystko dopiero po upływie kilku tygodniu. Linie lotnicze Air India potwierdziły, że doszło do takiego zdarzenia, w związku z czym wypłaciły pasażerce odszkodowanie w wysokości ponad 34 tys. euro i oddały jej pieniądze za bilet pierwszej klasy.

Air India wyciąga konsekwencje

Mimo że załoga samolotu dała kobiecie nowy strój na zmianę, po tym jak mokre od moczu były jej ubrania, buty i bagaż, i zaoferowała jedno ze swoich miejsc, i tak została ukarana, bo zdaniem przełożonych osoby biorące udział w feralnym locie zareagowały na całą sytuację zbyt późno. Pilot samolotu został odsunięty od pracy na 3 miesiące, a pozostali członkowie załogi nie są na razie brani pod uwagę przy wyznaczaniu kolejnych rejsów. Pasażer, który załatwił się na kobietę, został po wylądowaniu zatrzymany przez policję. Okazało się, że był pijany. Air India nałożyło na niego 4-miesięczny zakaz lotów, a gdy o całej sprawie dowiedział się jego pracodawca, zwolnił go z pracy.

