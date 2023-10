koszmar!

Zamach bombowy na zjeździe Świadków Jehowy. Wśród ofiar 12-latka, masa rannych! Sprawca ujęty!

pmar 12:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tragiczne wieści ze zjazdu Świadków Jehowy, który odbył się w indyjskim mieście Kalamassery. W jego trakcie doszło do zamachu bombowego, w wyniku którego trzy osoby straciły życie, a kilkadziesiąt innych zostało rannych. Tamtejsza policja ujęła już mężczyznę, który przyznał się do przeprowadzenia tego obrzydliwego czynu. Według wstępnych ustaleń, miał on przyznać się, jakoby sam kiedyś należał do tej wspólnoty wyznaniowej.