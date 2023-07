Trudna sytuacja we Francji

Zamieszki we Francji. Przemoc i grabieże. Mer Marsylii prosi o natychmiastowe posiłki [ZDJĘCIA]

vera | PAP 8:34

Kolejna dramatyczna noc we Francji, gdzie trwają zamieszki i grabieże. Aresztowano do tej pory 471 osób - poinformował w sobotę nad ranem minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. Rozruchy to reakcja młodych ludzi na śmierć 17-letniego Nahela zastrzelonego przez policję.