Zapytano sztuczną inteligencję o ideał kobiety. Wymieniła jedną osobę!

Sztuczna inteligencjo, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Takie wyzwanie postawiło przed AI australijskie wydanie "Playboya". Sztuczna inteligencja zagłębiła się w odmęty internetu, by odnaleźć odpowiedź na to ważkie pytanie i szybko wróciła z odpowiedzią. Bardzo konkretną, bez ogólników. Australijski "Playboy" uzyskał jednoznaczną diagnozę. Okazało się, że ideałem kobiety jest niejaka Karol Rosalin (25 l.), influencerka z Brazylii, która pokazuje swoje liczne zdjęcia na Instagramie i promuje fitness. Zgodzisz się ze sztuczną inteligencją? To właśnie 25-letnia Karol ma „idealne kobiece ciało” - orzekła AI. „Ma idealne ciało pod względem jego definicji i jest idealna w świecie fitnessu” - cytuje teraz AI "Playboy".

25-latka przysięga, że to dieta i ćwiczenia odpowiadają za jej sukces w świecie AI

Wcześniej poinformował o diagnozie sztucznej inteligencji samą zainteresowaną, a ona nie posiadała się ze szczęścia. „Bycie uznaną za „idealną kobietę fitness” jest niesamowite!” - cieszy się w mediach społecznościowych. 25-latka, mogąca pochwalić się 700 tysiącami obserwujących na Instagramie. Ale jak dodaje, już samo widzenie w lustrze rezultatów katorżniczych treningów na siłowni jest dla niej wystarczającą nagrodą za trud. Jaki jest sekret tej perfekcji? 25-latka przysięga, że to dieta i ćwiczenia odpowiadają za jej docenienie przez AI. Jak zdradza, trenuje podnoszenie ciężarów pięć dni w tygodniu i codziennie wykonuje ćwiczenia aerobowe. W jej diecie można znaleźć owoce, warzywa, produkty z owsa i kurczaka. Zaczyna dzień od jajecznicy, manioku, papai, ananasa, owsa i kawy z cynamonem.

