Zarzuty dla Aleca Baldwina! Grozi mu więzienie za śmierć operatorki

Prokuratura postawi zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci Alecowi Baldwinowi. Chodzi o zastrzelenie operatorki Halyny Hutchins na planie filmu "Rust"

Alec Baldwin może iść do więzienia na półtora roku. Tyle grozi mu za nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki Halyny Hutchins (†42 l.), postrzelonej przez niego na planie filmu "Rust" 21 października 2021 roku. Pierwsza prokurator okręgowa Nowego Meksyku Mary Carmack-Altwies i prokurator specjalna, badająca sprawę "Rust" Andrea Reeb, ogłosili dzisiaj w pisemnym oświadczeniu, że postawią gwiazdorowi właśnie taki zarzut. „Gdyby któraś z tych trzech osób – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed lub David Halls – wykonała swoją pracę, Halyna Hutchins żyłaby dzisiaj. To takie proste” – powiedziała Andrea Reeb, prokurator specjalny wyznaczony przez prokuratora okręgowego do tej sprawy. Dave Halls, zastępca reżysera, przyznał się wcześniej do zarzutu niedbałego użycia śmiercionośnej broni.

Śmierć operatorki na planie filmu. Alec Baldwin zastrzelił ją z broni będącej rekwizytem

Jesienią 2022 roku Alec Baldwin zawarł prywatnie ugodę z rodziną zabitej operatorki, jednak nie zamykało to drogi do procesu karnego. "Wszyscy z nas wierzą, że śmierć Halyny była strasznym wypadkiem. Jestem wdzięczny, że producenci i społeczność rozrywkowa zjednoczyli się, aby oddać hołd ostatniemu dziełu Halyny" - oświadczył wówczas Matthew Hutchins, wdowiec po Halynie Hutchins. Do wypadku doszło podczas przygotowań do kręcenia sceny filmowej. Alec Baldwin wystrzelił z broni będącej rekwizytem. Operatorka zginęła, reżyser został ranny.

Sonda Czy Alec Baldwin powinien ponieść konsekwencje śmierci koleżanki z planu? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania

Breaking: Prosecutors plan to charge Alec Baldwin with involuntary manslaughter over the shooting of a "Rust" cinematographer, a person familiar with the probe said https://t.co/jkQ0sfisdV— The Wall Street Journal (@WSJ) January 19, 2023

QUIZ. Rozpoznasz gwiazdę po jej prawdziwym imieniu i nazwisku?! Niektóre pytania mogą zaszokować Pytanie 1 z 10 Wojciech Basiura to... Aleksander Baron Modest Amaro Mata Dalej

Filmy, których akcja dzieje się TYLKO w jednym miejscu | To Się Kręci #4 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Znana pisarka przesłuchuje ciekawych mężczyzn. Na pierwszy ogień - przystojny radiowiec!

Posłuchaj nowego podcastu Gabrieli Gargaś!