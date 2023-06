Zaszlachtowały ją córka i wnuczka? Ciało pocięte piłą, resztki w ognisku. "Wszędzie pełno tkanek"

Opis tej zbrodni mrozi krew w żyłach. Amerykańskie serwisy donoszą o aresztowaniu 44-letniej Candace Craig i jej 19-letniej córki Salii Hardy, oskarżonych o brutalny mord na 71-letniej Margaret, matce Candace i babci Salii. O tym, że coś jest nie tak, służby zaalarmowali krewni, mówiąc, że od dłuższego czasu nie mieli kontaktu ze starszą kobietą. Gdy funkcjonariusze weszli do domu przy Hill Road w Landover w Maryland, od razu poczuli charakterystyczny zapach krwi i rozkładu. To, co znaleźli w piwnicy, przyprawiło ich o mdłości.

USA. Brutalne morderstwo. W piwnicy tkanki, krew, piła łańcuchowa

"Po wejściu do piwnicy funkcjonariusze natychmiast rozpoznali zapach gnicia i zauważyli krew i tkanki na podłodze w pobliżu trzech białych plastikowych worków na śmieci. W jednym z worków zobaczyli coś, co wyglądało na materię mózgową" - wynika z policyjnych dokumentów. Serwis Law&Crime podaje, że ciało Margaret Craig zostało w końcu znalezione - było pokrojone na kawałki. Na miejscu zbrodni znaleziono też nóż, piłę łańcuchową, przybory do cięcia, środki czyszczące. To wciąż nie wszystko - jeden z sąsiadów zeznał, że widział matkę i córkę 27 maja - na tyłach domu, w zaroślach, rozpalały małe ognisko. We wskazanym miejscu odnaleziono nadpalone kolejne części ciała starszej pani.

Brutalny mord na matce i babci. Szokujący powód

Powód, dla którego matka i córka miały zabić Margaret, jest szokujący. Wstępne dochodzenie wskazuje, że 71-latka podobno odkryła oszustwa związane z używaniem karty kredytowej przez Candace i zagroziła, że zgłosi to na policję. 19-latka twierdzi, że gdy pewnego dnia przyszła do domu, odkryła, że matka zabiła jej babcię. Wtedy nastolatka dała się wciągnąć w pomoc przy pozbywaniu się zwłok. Obie przebywają w areszcie, sąd nie wyznaczył kaucji. Śledczy nie kryją, że sekcja zwłok ofiary będzie wielkim wyzwaniem.

Police said 44-year-old Candace Craig, the daughter of Margaret Craig opened the door. She allowed the officers access to the home and they immediately noticed the smell of decomposition in the basement, police explained.https://t.co/WDLuB4QWxj— WPEC CBS12 News (@CBS12) June 4, 2023

