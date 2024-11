Zatonął statek w Egipcie, na pokładzie Polacy? Rekiny są tam wszędzie!

Nowe doniesienia o statku, który zatonął w Egipcie. Na pokładzie mogły być dwie osoby z Polski. Pojawiły się obawy przed rekinami

Co nowego wiadomo o turystycznej łodzi Sea Story, która zatonęła w Egipcie? Jak pisaliśmy wczoraj, w rejonie znanego i popularnego także wśród Polaków kurortu Marsa Alam miała miejsce katastrofa wycieczkowego statku z 45 osobami na pokładzie, w tym z 31 turystami i 14 członkami załogi. Z nieoficjalnych informacji wynikało początkowo, że udało się uratować około 28 osób, teraz jednak agencja Reutera mówi o zaledwie 16 ocalałych, co oznacza, że 29 osób jest nadal poszukiwanych. Niestety, jak powiedział rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, na pokładzie zatopionej w Egipcie łodzi mogli być Polacy. Wciąż nie jest to jednak stuprocentowo pewne. "Na razie mamy informację, że dwóch turystów mogło mieć obywatelstwo polskie, tyle o nich wiemy, to jest wszystko co na razie możemy powiedzieć" - przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik MSZ.

Turyści brali udział w wyprawie nurkowej, wypłynęli 24 listopada rano z Port Ghalib, a 29 listopada mieli zawinąć do Hurghady

Według lokalnych władz na pokładzie statku, poza 14-osobową egipską załogą, znajdowali się najprawdopodobniej obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Szwajcarii, Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Norwegii, Irlandii, Finlandii i Chin. Brali udział w wyprawie nurkowej, wypłynęli w niedzielę, 24 listopada rano z Port Ghalib, a 29 listopada mieli zawinąć do Hurghady. Niestety, już na początku rejsu musiało wydarzyć się coś bardzo złego. Turyści mieli nurkować i podziwiać sławne rafy koralowe, z jakich słynie okolica Marsa Alam. Ale niestety, poza nimi w morzu jest też pełno rekinów. Parę lat temu głośno było chociażby o tym, że rekin zabił turystę z Czech. Czekamy na dalsze doniesienia w sprawie katastrofy statku w Egipcie.

Sonda Widziałeś kiedyś rekina? Nie Tak, w zoo Tak, na wolności

A Red Sea tourist boat sank off Marsa Alam, leaving 17 missing, including 2 Brits and a Finn. 28 were rescued. Egyptian Navy & military aircraft continue search efforts. The boat sent a distress signal at 05:30 amid warnings of rough seas.#RedSea #TouristBoat #Egypt pic.twitter.com/bY5TyaLFia— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) November 25, 2024

Sharks and other fish swim at Elphinstone Reef in the Marsa Alam region of the Red Sea, Egypt.Photograph: Anadolu/Getty Images pic.twitter.com/YW5B9ENNpt— Jorge 🔻 (@bohemioe) January 19, 2024

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. W którym kraju leży to miasto? Turyści do boju! Pokażcie, że liczy się nie tylko all inclusive Pytanie 1 z 10 W którym kraju leży Dubrownik? W Słowenii W Serbii W Chorwacji Następne pytanie