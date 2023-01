Putin wierzy w swoje "przeznaczenie". Dopóki TEGO nie zrobi, nie może umrzeć

Władimir Putin (70 l.) do władzy doszedł po trupach i na trupach ma zamiar się przy niej utrzymać. Jednak jak przekonuje Robert Gates (79 l.), były sekretarz departamentu obrony USA, tutaj chodzi o coś więcej niż o władzę. Putin chce się zapisać na kartach historii jako ten, któremu udało się... odbudować Imperium Rosyjskie. "Putin wierzy, że jego przeznaczeniem jest odtworzenie wielkiego imperium. A jak mawiał mój dawny mentor, Zbig Brzeziński »Bez Ukrainy nie może być Imperium Rosyjskiego«" - mówił w poniedziałkowym (30 stycznia) wydaniu programu "Meet the Press" w NBC News.

Ukraina to obsesja Putina. Nie odpuści

"On ma obsesję na punkcie odzyskania Ukrainy, będzie się tam trzymał. Myślę, że wierzy, że czas jest po jego stronie, że poparcie w USA, poparcie w Europie itd. będzie słabnąć. I robi to, co zawsze robiły rosyjskie armie, czyli wysyła dużą liczbę stosunkowo słabo wyposażonych, słabo wyszkolonych poborowych na linię frontu, w przekonaniu, że masa zwycięży" - kontynuował.

"Putin wrzuca mięso do maszynki"

Dopiero wtedy, gdy Putin odtworzy wielkie imperium, będzie gotów odejść, a może nawet umrzeć. Komentatorzy nie mają jednak wątpliwości, że nie wypełni swojego "przeznaczenia". "Straty, jakie ponosi armia rosyjska, są nie do utrzymania. Putin wrzuca mięso do młynka i jest coraz gorzej. Teraz do tej wojny mają zostać wprowadzone czołgi [chodzi m.in. o Leopardy - przyp. red.], które są o wiele bardziej wydajne niż rosyjskie. Rosja była papierowym tygrysem, a Ukraina to udowodniła!" - napisał niedawno na Twitterze Richard Ojeda, były major armii amerykańskiej i kongresman. Cytuje go "Daily Star".

Take the time to watch the full interview with former Defense Secretary Robert Gates, a man immersed in everything Russia for decades. And he is known for his candor and honesty. ⁦@MeetThePress⁩ https://t.co/XR097LBJnL— Courtney Kube (@ckubeNBC) January 29, 2023

