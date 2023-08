Zełenski dostaje F16. "Przełomowe porozumienie"

Ukraina otrzyma od Holandii i Danii samoloty F-16. "42 samoloty. I to dopiero początek”

Ukraina apelowała o dostarczenie jej myśliwców F-16 już od dawna, a teraz wygląda na to, ze życzenia te zostały spełnione przez państwa Zachodu. Holandia i Dania potwierdziły, że przekażą Wołodymyrowi Zełenskiemu samoloty wielozadaniowe F-16 do walki w wojnie na Ukrainie. Potwierdzono, że będą to 42 samoloty, a według ukraińskiego prezydenta to jeszcze nie koniec. Nie jest do końca pewne, kiedy F-16 trafią na Ukrainę. W grę wchodzi szkolenie pilotów i dostosowanie infrastruktury. „Umówiliśmy się z Markiem Ruttem co do liczby F-16, które będą przekazane Ukrainie – nastąpi to po szkoleniach naszych pilotów i inżynierów. 42 samoloty. I to dopiero początek” – napisał Zełenski na Telegramie. „(Będą to) samoloty, które wykorzystamy, by utrzymać rosyjskich terrorystów jak najdalej od ukraińskich miast i wsi” – dodał prezydent i nazwał decyzję Zachodu "przełomowym porozumieniem".

"Chcemy, by szkolenia zakończyły się jak najszybciej. Chcemy, by weszły one w eksploatację jak najszybciej"

Podczas wspólnej konferencji prasowe premier Holandii powiedział jedynie, że chciałby, aby Ukraina dostała samoloty F-16 jak najszybciej. Wskazał również, że maszyny zostaną przekazane przez Holandię i Danię. „F-16 nie mogą natychmiast pomóc w działaniach wojennych, ale będą one częścią systemu obronnego Ukrainy. Chcemy, by szkolenia zakończyły się jak najszybciej. Chcemy, by weszły one w eksploatację jak najszybciej, to znaczy nie w przyszłym miesiącu, bo to niemożliwe, ale szybko” – powiedział Mark Rutte.

#F16 fighter jets can be delivered to #Ukraine no earlier than in a year, The Netherlands Times reported, citing sources. pic.twitter.com/fsGZB6Fc8w— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2023

