Zełenski mówi o nowym kraju, który może dołączyć do wojny. „Zareagujemy ostro”

Zełenski mówi o nowym kraju, który ma dołączyć do wojny. „Zareagujemy ostro”

W poniedziałek (14 października) Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu podzielił się najnowszymi ustaleniami wywiadu. Zdaniem ukraińskiego lider,a do wojny po stronie Rosji może włączyć się Korea Północna. – Wszystko jest dość szczegółowe. Faktyczne włączenie Korei Północnej do wojny. Także stosunki Rosji z niektórymi innymi krajami, które niestety inwestują w przedłużenie wojny – napisał. – Ktokolwiek pomoże Rosji, zareagujemy tak ostro, jak to konieczne, aby chronić Ukrainę. Nasza praca z partnerami będzie również odpowiednia, aby rosyjskie intencje nie zadziałały. To jest możliwe – podkreślił polityk.

Korea Północna od miesięcy wspiera rosyjskie wojska. Szerokim strumieniem do oddziałów frontowych płynie amunicja. Teraz pojawiły się pogłoski o północnokoreańskich oficerach za linią frontu. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) twierdzi ponadto, że w Rosji trwają szkolenia tysięcy żołnierzy z KRLD.