Zginął na oczach tysięcy widzów! Byk ruszył prosto na niego

Tragiczny debiut na arenie w Lizbonie. Młody torreador zginął po ataku byka

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątkowy wieczór na znanej arenie Campo Pequeno w Lizbonie. Podczas swojego pierwszego występu 22-letni Manuel Maria Trindade został śmiertelnie raniony przez byka. Świadkiem tragedii było blisko 7 tysięcy widzów, a jeden z nich, 73-letni mężczyzna zmarł niedługo później w szpitalu z powodu tętniaka aorty. Trindade, członek tradycyjnej grupy forcados, czyli poskramiaczy byków, stanął naprzeciw ważącego około 700 kilogramów samca. Na filmie, który trafił do mediów społecznościowych widać, jak 22-latek stopniowo zbliża się do zwierzęcia. Gdy jest już blisko, byk zaczyna szarżować. Początkujący poskramiacz próbował złapać zwierzę za rogi, jednak ono gwałtownie zaatakowało, podrzucając młodego zawodnika i ciskając nim o ścianę areny.

ZOBACZ TEŻ: Byk rzucił się na ludzi na ulicy! Wideo pokazuje dramatyczne chwile

Mimo szybkiej reakcji innych uczestników widowiska i interwencji służb medycznych, 22-latek doznał ciężkich urazów głowy oraz zatrzymania krążenia. Lekarze stwierdzili śmierć mózgową. Torreador zmarł następnego dnia w szpitalu. Jak podały lokalne media, nie była to jedyna tragedia tego dnia. Wśród publiczności znajdował się znany ortopeda Vasco Morais Batista. 73-latek zasłabł po zobaczeniu tragicznego wypadku i wkrótce potem również zmarł – według lekarzy z powodu tętniaka aorty.

Matka torreadora odpowiada na ataki. "Nigdy nie wyrządzili krzywdy bykowi – potrafili nim zręcznie kierować!"

Śmierć Trindade wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Część nie kryła nawet okrutnej satysfakcji z tragedii, krytykując uczestnictwo młodego mężczyzny w – ich zdaniem – okrutnym i archaicznym widowisku. Na te reakcje stanowczo odpowiedziała matka zmarłego, Alzira Trindade, publikując emocjonalny list otwarty. "Chcę wam podziękować za oklaski, śmiech i radość z powodu śmierci mojego syna. Czy znaliście go na tyle, by cieszyć się z jego śmierci? Wiedzieliście, czy lubił zwierzęta? Mój syn należał do grupy mężczyzn, którzy noszą swój strój z honorem i odwagą. Nigdy nie wyrządzili krzywdy bykowi – potrafili nim zręcznie kierować!" - napisała. Trzeba przyznać, że portugalska odmiana korridy różni się od hiszpańskiej – celem nie jest zabicie zwierzęcia.

Sonda Czy walki byków powinny zostać zakazane? Tak Nie

Muere el forcado Manuel Trindade tras sufrir una cogidita por un toro.Los furcados son esos payasos que boludean al toro cuando este ya se encuentra clavado, cansado y herido por el torero, y se meten para intentar “frenarlo” agarrándolo de frente.Karma? Yo creo que si. pic.twitter.com/TkJ09it2Sj— Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 26, 2025

QUIZ geograficzny. Flagi europejskich państw – banalne czy trudne? Pytanie 1 z 10 Co to za flaga? Francja Luksemburg Holandia Następne pytanie