Zgwałcił i zabił 11-latkę i jej nianię. Pedofil awanturował się w sądzie

Zakradł się do domu, by zgwałcił i zabić 11-latkę i jej 32-letnią nianię. 61-latek śmiał się w sądzie. Wyrok jest surowy

Ta przerażająca sprawa spędzała kryminalnym sen z powiek przez wiele lat. Zabójstwo Robin Cornell (+11 l.) i jej niani Lisy Story (+32 l.) w Cape Coral na Florydzie było przez 26 lat jedną z najstraszniejszych nierozwiązanych zagadek w Stanach Zjednoczonych. W 1990 roku mała Robin została na noc w domu z nianią. Mama dziewczynki pojechała do swojego partnera. 11-latka i niania spały, gdy do domu wkradł się morderca. To matka znalazła następnego dnia ciało córki. Robin leżała w łazience twarzą do ziemi, w pokoju było drugie ciało. Sekcja zwłok wykazała, że zarówno dziecko, jak i opiekunka zostały zgwałcone, a potem uduszone. Sprawca pozostawał nieuchwytny. Ale mijały lata i technika kryminalistyczna szła do przodu. Nowoczesne badania DNA pozwoliły ustalić, czyje ślady biologiczne znaleziono na miejscu zbrodni.

Pedofil skazany na śmierć uderzył adwokata na sali sądowej

Joseph Zieler został aresztowany w 2016 roku, 26 lat po zabójstwie. Do końca twierdził, że jest niewinny, ale jest prawdopodobieństwo wynoszące 1 do 700 miliardów (!), że to nie on popełnił podwójny mord. W maju tego roku Amerykanina uznano winnym, a wczoraj, we wtorek 27 czerwca Zieler został skazany przed sąd na Florydzie na śmierć. Na sali sądowej pedofil uderzył łokciem w twarz własnego adwokata, zapewne niezadowolony z wyroku. Bandyta zapowiada apelację. Podczas procesu śmiał się i pokazywał zęby, na których wymalowane ma słowo "zabójca".

60-year-old Joseph Zieler was convicted in 1990 for the murder of an 11-year-old girl and a woman. Read more: https://t.co/v0kqLPjOg7 pic.twitter.com/pVCgpHllOU— WPEC CBS12 News (@CBS12) June 27, 2023

Convicted double-murderer Joseph Zieler elbows his attorney in the face ahead of his sentencing Monday. He was quickly tackled to the ground by bailiffs.Zieler beat, raped, and suffocated an 11-year-old child Robin Cornell and her babysitter, Lisa Story.Cornell and Story were… pic.twitter.com/KGk8jDz9NL— LockharTVMedia (@LockharTVMedia) June 27, 2023

