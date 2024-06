Zjechał autem w przepaść, by zabić żonę i dzieci. Finał sprawy szokuje

Kierowca rozmyślnie zjechał w przepaść, wioząc żonę i dwójkę dzieci. Nie pójdzie do więzienia, jest wyrok

Czy można przeżyć, spadając samochodem w 75-metrową przepaść? Zdawałoby się, że odpowiedź na tak postawione pytanie jest oczywista i głosi, że to całkowicie wykluczone. Ale jak w zeszłym roku udowodnił niewiarygodny przypadek pewnej rodziny ze Stanów Zjednoczonych, taki wypadek można przeżyć. Niezwykłe ocalenie całej rodziny z Kalifornii było na ustach całego świata. Dwoje dorosłych, 4-letnia dziewczynka i 7-letni chłopiec przeżyli koszmarny wypadek samochodowy. Ich Tesla spadła w 75-metrową przepaść, gdy jechali biegnącą wzdłuż oceanu autostradą Pacific Coast Highway, w rejonie niebezpiecznego, pełnego skał i krętego odcinka zwanego Devil's Slide, czyli Diabelskie Osuwisko. Doszło tam już do wielu wypadków i kończyły się one tragicznie. Ale ten, który wydarzył się 25 km od San Francisco, miał inny

Sąd uznał, że Dharmesh Patel (42 l.) dokonał strasznego czynu w stanie załamania nerwowego i zamiast za kraty, pójdzie na leczenie

Chociaż Tesla zjechała z drogi i runęła w przepaść, kilkukrotnie koziołkując na skałach, to wszyscy jadący nią ludzie przeżyli. Oczywiście ich obrażenia były poważne, ale wszyscy dziś żyją i są cali i zdrowi. Kulisy dramatu okazały się równie straszne, co sam wypadek! Okazało się, że mężczyzna rozmyślnie zjechał z drogi, chcąc zakończyć życie swoje i rodziny. Teraz zapadł wyrok - sprawca nie pójdzie do więzienia! Sąd uznał, że Dharmesh Patel (42 l.) dokonał strasznego czynu w stanie załamania nerwowego i zamiast za kraty, pójdzie do aresztu domowego w domu swoich rodziców i będzie poddawany leczeniu psychiatrycznemu przez dwa lata. 1 lipca zostaną ustalone szczegóły zwolnienia i planu leczenia.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Alert - California doctor Dharmesh Patel to be freed from jail and reunited with his family whom he 'tried to kill' by driving their Tesla off 250ft Devil's Slide cliff https://t.co/rVZ5v9abKg pic.twitter.com/EHEuEj0f80— Alert Content (@thealertcontent) June 26, 2024

