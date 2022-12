Złodziejka ukradła auto z bliźniakami. Odnalazło się drugie dziecko!

24-latka ukradła samochód z 5-miesięcznymi bliźniętami w środku. Udało się odnaleźć dzieci całe i zdrowe, sprawczyni aresztowana

Trudno wyobrazić sobie piękniejszy prezent na Święta dla rodziców tych dzieci! To, co było dla nich największym dramatem, zmieniło się w chwile wielkiej radości. A sprawczyni koszmaru spędzi te Święta w areszcie. Przypomnijmy - wszystko zaczęło się w poniedziałek późnym wieczorem czasu lokalnego w Columbus w amerykańskim stanie Ohio. Wilhelmina Barnett podjechała pod sklep z pizzą na wynos. Wyszła na chwilę i podeszła do okienka. W środku Hondy Accord z włączonym silnikiem zostały jej dzieci - 5-miesięczne bliźnięta Kason i Kyair. Gdy odwróciła się, by sprawdzić, czy wszystko w porządku, auta już nie było. Monitoring sklepu z pizzą wykazał, że sprawcą porwania była znana policji Nalah Jackson (24 l.), skazywana za przemoc wobec własnych dzieci. Jedno z dzieci odnalazło się szybko całe i zdrowe. Kyair siedział w foteliku dziecięcym między autami na lotnisku w Dayton. Po Kasonie i aucie nie było śladu. Co wydarzyło się później?

Porwane dziecko odnalezione 280 kilometrów od domu. Zaginione bliźnięta są już z rodzicami

W czwartek na policję zadzwonił pewien mieszkaniec Indianapolis. Ktoś twierdził, że widzi na ulicy kobietę podobną do poszukiwanej porywaczki. Na szczęście ten trop potwierdził się. Jackson została aresztowana i usłyszała dwa zarzuty porwania. Odnaleziono też ukradzioną Hondę, a w niej całego i zdrowego Kasona - 280 kilometrów od miejsca porwania. Dziecko trafiło do szpitala na badania, ale wydaje się być całkowicie zdrowe. 24-latka siedzi w areszcie i czeka na proces.

Sonda Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął? Tak, ale udało się go odnaleźć. Tak i do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Nie.

#BREAKING: Second five-month-old baby boy found ALIVE after snatched with his twin brother outside Papa Johns pic.twitter.com/Td0Rp9zXMR— DTN News (@DTNNews_) December 23, 2022

QUIZ. Z czego są znani ci ludzie? Zobacz, jak odnajdujesz się w świecie celebrytów, biznesu i twórców Pytanie 1 z 10 Co robiła Ewa Wachowicz, zanim trafiła do telewizji? Startowała w konkursach kulinarnych, wygrywając jeden o randze ogólnopolskiej Startowała w konkursach piękności, zdobywając m.in. tytuł Miss Polonia Startowała w konkursach piękności, ale bez większego powodzenia Dalej